藝人變髮慘痛經歷！劉溫馨嬲爆漂完頭唔上色

近日網上熱烈討論有媽咪帶兒子到深水埗剪髮，由希望兩邊剷青，最終慘變全頭剷青，原來不少藝人都曾有類似的「慘痛」經歷，就等佢哋逐一去講啦！

劉溫馨：「記得讀中學嘅時候，我想剪劉海 ，當時無相熟嘅髮型師，求其搵間髮型屋去剪，結果，剪到好短，啲劉海喺眉毛上面，返學畀同學笑咗好耐，好似『長髮版阿旺』咁，我惟有安慰自己，頭髮可以再生出嚟。除咗個次，有一次去染頭髮，因為染淺色係需要先漂髮，我漂咗三次，頭髮都傷晒先去上色，點知出嚟效果同黑色係冇分別，髮型師話呢隻係藍色，要喺光管之下先比較易啲睇到，自然光之下完全無分別，我啲朋友都話唔知我染咗，我當時真係好嬲，頭髮傷晒，但又染唔到我想要嘅效果。」

龔嘉欣：「細細個做Part Time Model，接咗個Hair Show，除咗要將長頭髮剪短，仲將啲頭髮剪到一級級，最記得前面啲陰係剪斜嘅，頭髮後面剪到好短，但係有啲又好長，剪到一岩一忽，仲要成頭染到金色。喺髮型屋整咗兩日，整完出嚟真係好後悔，之後用咗好長時間先將頭髮留番相同長度，睇番都覺得自己當時非當之勇敢。」

文凱玲：「試過有一次去染髮，本來想染淺啡色，仲特登搵咗本日本雜誌去畀髮型師參考，染嘅時候見到染髮Cream係紫色，都已經覺得有啲奇怪，但髮型師話冇問題，出嚟唔係呢隻色，點知到我染完之後一坐底，望到塊鏡真係嚇一嚇，變咗粉紅色，好彩之後啲朋友讚好好睇，呢個經歷都幾好笑。」

陳詩欣：「試過自己喺屋企用鬈髮器去卷頭髮，大頭蝦唔記得咗將個鬈髮器放喺櫈度，自己一坐落去就辣到彈起，依家Pat Pat仲留咗三條疤痕。」

馬貫東：「之前試過貪方便，自己喺屋企修剪吓，點知修剪完之後，個頭髮一撻一撻，最後要出去髮型店搵髮型師幫我，但最大問題係佢將我個頭剪到好短，先可以執番靚個頭，最尾就係呢個貪方便，我嘅頭髮變咗陸軍裝。」

陶枳樽：「試過幫一個Brand做Hair騷，嗰次係要整一個比較誇張嘅造型，開始行騷前佢哋幫我做咗好多工夫，夾咗好多粟米夾，因為要將我嘅髮量增加4至5倍，蓬鬆到好似一座山咁高，其實都有少少擔心，因為個頭咁多造型，驚完騷後唔知點走。咁佢哋有應承我，完騷後會幫我還原，點知行完騷之後，佢哋好快執嘢，話公司Call咗車畀佢哋走，咁就冇人幫我哋還原個頭。結果我返到屋企洗頭，洗頭洗到喊，真係好崩潰，因為梳唔開啲結，結果落咗半枝護髮素。」