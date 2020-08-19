向徐偉棟傳授性教育　雪梨：買避孕套唔好搞出人命

資深藝人雪梨接受好友苑瓊丹訪問，談到當初入行，雪梨說：「當年家姐（米雪）好紅，我仲超越佢，又要拍電影又要拍電視。當年就係拍徐少強投資嘅電影而彼此認識，喺泰國外景時，佢帶我去大型宴會當眾錫我一啖，我就咁深深愛上咗佢，當時我只得15歲，我形容自己係天真無邪，佢大我十幾年都會死喺我手度！」

雪梨指徐少強為人浪漫，熱戀期間遭米雪極力反對：「家姐專登飛嚟泰國，去徐少強房間叫我走，好惡咁叫我買機票返香港，我話呢度未拍完，死都唔肯走。」

結果雪梨懷孕震驚娛樂圈，她亦因此而放棄事業：「有孕嘅時候仲有工作，未見肚就拍埋先，我任性唔想墜胎。為生仔而放棄工作，我又冇後悔，因為覺得自己過緊另一個階段嘅生活啫，直到二女出世，我同徐少強分手，當時傷心咗半個月，就去亞視繼續工作。」

她坦言一直未有緋聞傳出，但其實有發展過地下情：「依家就冇喇，我遇到幾個都係一腳踏兩船嘅人，阿媽都話我命水係咁。」

談到照顧兩名子女，雪梨說：「我以前年紀輕唔識湊，以為打同鬧就得，用錯晒教育方法，一直好內疚，後嚟我同囝囝（徐偉棟）道歉，依家大家好似朋友咁，我仲同佢講，有性衝動記得買個避孕套唔好搞出人命，要有經濟能力先好考慮生育。」