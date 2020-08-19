網民指吳業坤抄歌　布志綸：我冇講人哋係抄呀

樂隊Mr.主音布志綸（Alan）在社交平台發文：「電台聽到某歌手的新歌，個音樂底我可以原隻全首《森林》唱入去。」疑指有歌手的新歌與他十年前的作品《森林》相似。

其後，他再發文：「其實也不是太大問題，正如家駒（黃家駒）亦曾說過，音樂從來沒有100%原創，都是聽過其他作品因而被啟發去創作，我亦慶幸《森林》這首歌也曾經啟發過不少樂迷。」他更表示當年寫《森林》時多多少少是受到外國樂隊Radiohead的《No Surprises》所影響而創作出來。

Alan指其音符、編曲、聲音可以是大同小異，最重要音樂所表達出來的畫面、內容、情緒令聽眾而有所啟發、動容，便是好的音樂，他指「聽音樂絕對是主觀，要提升自己聽歌的品味與風格，首先你要聽多點不同風格的音樂，感受歌者及樂手表達的情緒畫面，了解歌曲背後的故事，你自然便找到聽音樂給你超脫現實的樂趣。」

貼文甫出街即引起不少網友猜測他口中的某歌手是何方神聖，有網友猜測是與歌手吳業坤的新歌《原始心態》有關，指《原》無論是掃Chord的Pattern，和歌曲的停頓位，均與《森林》極度相似。

東網聯絡上布志綸，問有網友猜測與吳業坤新歌有關，他回覆：「Hey，首先我冇講邊首，亦冇講人哋係抄呀，我只係話聽住個音樂底，我可以唱番《森林》首歌出嚟啫。我唔知首歌係邊個㗎啦，我只係揸緊車時喺電台度聽到。」

而吳業坤接受訪問時表示：「佢個post其實冇講係邊個嘅，所以係咪我呢？我都唔作出回應或評論，我想講係我做每一首歌，我相信幕後嘅班底，作曲、填詞、監製、編曲都好用心去做好佢哋嘅部份，我亦好用心去唱好每粒字，所以我係對所有我做出嚟啲歌係好有信心同喜歡，仲有係我亦相信每一個做音樂嘅人都用心。」