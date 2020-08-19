疫情打擊重頭劇延拍　馬國明刨劇本唔拍拖

無綫現時有多部大製作新劇等待開拍，當中包括馬國明、鄭嘉穎、鍾嘉欣合演的《兒科醫生》；馬國明、唐詩詠、胡定欣、張曦雯等合演的《白色強人2》；李施嬅、陳山聰主演的《金宵大廈2》。雖然全部演員已經候命多時，不過因疫情及禁聚令關係，故不少劇集拍攝受到影響，除了改為全室內拍攝及電視城內取景拍攝外，很多劇都因為拍攝場地問題而一拖再拖，未能如期開拍。《兒科醫生》原定於七月開拍，後來因疫情問題延遲至八月，但現在還未開拍。而原先十月會返內地拍攝的《白色強人2》，亦要延遲。至於《金宵大廈2》最快要八月尾才開拍！

馬國明本來要拍完《兒科醫生》再拍《白色強人2》，現時正放假的他，被問到是否有更多時間與女友湯洛雯拍拖？他說：「唔係呀！我呢排都忙做功課，有好多準備工夫，梗係唔係成日拍拖啦！延遲都好嘅，可以有更多時間準備，同埋依家我有時間都喺屋企做運動，喺天台跳吓繩、掌上壓、平板支撐，依家冇乜嘢都少出街，希望疫快啲過去。」問到會否有工作因此而延遲？他說：「OK喎！經理人都話幫我接咗啲嘢，之後會拍，對我嚟講冇乜影響，而且之前我多做神經外科同心胸肺科醫生角色，今次轉去小兒外科，所以有好多功課要做，又要上堂，真真正正閉關做功課！」

嘉穎日前秘密於電視城與高層杜之克、監製等進行拜神及試造型，他接受無綫娛樂新聞台訪問時坦言大仔平時很黐他，所以今次開工數月，都怕大仔會認不到他。嘉穎又笑言細仔沒有大仔那麼「勞嘈」，不過就很大食，兩小時吃一次，一天吃足十多餐！

返港拍劇的鍾嘉欣受訪時，被問到會否因延遲拍攝而拖慢返加拿大陪仔女？她說：「最重要都係每個人都安全，我哋仍然打算按時完成呢部戲，希望病毒快啲受控。」有份演出《兒》劇的張寶兒亦謂：「冇辦法，因為禁聚令問題，大家都想放心啲所以延期，不過大家都處理得好有系統，又好有組織，呢個係好事！」

而《白色強人2》監製羅永賢受訪時謂：「應該要延遲到十一月頭先開到，都要等馬明拍完《兒科醫生》先，但我哋都唔會咁快返大陸拍外景住，最快2021年初先返去，希望疫情可以快啲穩定。」

而忙於拍攝《超能使者》的陳山聰原先會緊接拍《金宵大廈2》，但現時要延遲。他說：「我未收到監製通知要延遲到幾時，其實對我嚟講都係好事，等我可以多啲時間消化吓個劇本同休息一下先。」