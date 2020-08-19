《因為我們天生一對》特別篇登場！BL男神Bright懶理內地網民

泰國人氣BL劇《因為我們天生一對》（2gether: The Series）年初播映大受歡迎，該劇字幕翻譯成40種語言，令各地都掀起熱潮，第一集的播放量超過1,100萬，男主角Bright（Vachirawit Chivaaree）演唱的主題曲《阻擋我的愛》更獲2,600萬點擊，日前更在Netflix上架，繼續延續熱潮。

兩位男主角Win和Bright亦爆紅，兩人被讚是完美的CP，當中Bright最受歡迎，社交網點擊達510萬追隨者，Win亦有360萬。《因為我們天生一對》播完後，不少粉絲都希望拍續集，電視台GMMTV日前終宣布製作5集特別篇《因為我們依然天生一對》（(Still) 2gether），於上周五開始在泰國播映。該劇原班演員演出，但有劇迷擔心劇中有沒有咀戲，因為新冠肺炎疫情影響，5月中曾傳出文化部為了演員不會受感染，對接吻戲及打鬥等身體接觸的場面，提出限制禁令，因此劇迷都不敢期待有咀戲。

另外，Bright的女友Weeraya Sukaram早前在網上形容自己衣着「是台灣女孩風格」，引發「中泰網民大戰」，中國網民揚言要繼續抵制特別篇《因為我們依然天生一對》，Bright也叫怕怕，不再更新微博。