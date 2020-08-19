情迷Air Jordan！余思霆保鮮紙包籃球鞋當寶

前華姐冠軍余思霆除了愛滑水、潛水、打拳、滾軸溜冰、芭蕾舞之外，興趣多多的她原來更情迷Air Jordan籃球鞋，收藏超過50對，約8年前由同學送贈的第一對5代復刻版開始而走上「不歸路」，她說：「第一對Air Jordan 5係小學同學送畀我嘅，佢又同我講吓Air Jordan嘅歷史、設計，就係咁開始就返唔到轉頭。」

她指當年在台灣也不是太多女仔穿籃球鞋去街，直到在紐約讀書才發覺有很多女仔穿籃球鞋，是潮流服飾之一，因此亦愈來愈愛兼愈買愈多，她說：「後來又認識咗一啲鍾意儲波鞋嘅朋友，大家一齊研究，最鍾意第1代、第5代、第11同12代。」遇到特別喜歡的款式會買兩對，一對用保鮮紙包好收藏欣賞，另一對則日常穿着，在美國居住時地方大，她笑言不時會取出戰利品排列好來欣賞。

雖然是心頭好，不過她亦相當理性，堅持買波鞋「唔食炒價」：「都係原價買嘅，有啲係上網抽、有啲朋友幫我買，咁多年都堅持唔會用炒價買，因為覺得原價買唔到，就即係冇緣分，亦唔會強求。」其收藏品增長迅速，原來與腳仔細細有關，她笑說：「因為我隻腳細，可以着到童裝，買童裝會平啲，同埋比較容易買到，所以就愈買愈多，哈哈！」