搵爆肌男諗辦法　P牌仔陳婉衡睇中300萬超跑

「無綫咪神」陳婉衡（Alycia）無懼疫情，上月趕在疫情大爆發前報考私家車牌，本身持有十多年外國駕駛執照的她，憑純熟技巧取勝，結果輕易過關，一Take過考獲車牌，可以說是駕駛經驗豐富的P牌仔，故即出動去揀愛車。

擁有魔鬼身材的Alycia，穿上白色貼身衫配牛仔短裙，再襯個斜孭小手袋，不經意騷腿兼露纖腰，引來途人眼望望，不過見慣大場面的她卻懶理，一支戰走入售賣名車的車行揀靚車，該品牌名車以百萬起跳。

她於店內細心欣賞，當中被一架價值300萬的超級辣跑吸引住，在車邊兜了幾個圈，還拍照片，職員上前落力推銷，讓Alycia上車試手感，雙方再傾談片刻，Alycia便離開車行，轉戰另一間車行。

三位職員見有客光顧即上前熱情招呼，可惜Alycia未合心水，幾分鐘便離開，期間她路經幾間車行也有駐足觀看，還拿起手機拍下各款私家車，最後走到鄰近的咖啡店買了杯凍飲慢慢歎。期間她拿起手機不停撳，在打電話期間Alycia不時甜笑，明顯與男友「爆肌男」王先生報告睇車情況，講足半小時，適逢店舖關門，Alycia才被逼離開。

東網致電Alycia談及睇車之事，她承認正四圍搵心水愛車：「係去過幾間車行，架跑車勁靚，本身都鍾意電動汽車，好似慳油啲同環保啲，之後條數又平啲，架車好靚但又比較貴，超出晒我嘅Budget（預算），所以應該會考慮番啲可以應付到嘅，都係集中揀電車（電動汽車），我都係啱啱先考完牌，所以再睇定啲先扑錘。」