【腎石塞輸尿管】陳家樂屙血入院　經歷9級陣痛

藝人陳家樂早前忙於與衛詩雅投入英皇新片《不日成婚》的拍攝，據知該片曾因疫情而停工一星期，隨後再傳出他突然因健康理由請假的消息。家樂前日接受東網訪問，起初不欲多談此事，但最終再三追問下終於自爆：「係腎石問題！有晚突然個肚痛得好緊要，冇耐仲屙血，嗰陣凌晨時分真係求助無門，諗住休息吓等天光就去醫院，點知已經痛到根本忍唔到。我去到醫院急症室，排喺我前面嘅病人見到我痛到咁，都即刻讓路畀我！」

醫生叫「斬草除根」

入院後，家樂經詳細檢查後發現原來有3粒腎石，其中1粒跌落輸尿管內，相信是劇痛原因：「醫生話我好忍得，人哋生仔10級痛，佢話我當時情況應該等同8至9級嘅陣痛！本來已經推我入手術室，疫情關係要先留醫一晚做病毒檢測，但翌日突然又冇晒事喎！報告出咗原來係喺輸尿管嗰粒腎石已經跌咗入膀胱，相信可以自然排出。」至於其餘2粒腎石仍存於體內，醫生建議家樂「斬草除根」，他則希望疫情回穩後才入院開刀。

今次「大步檻過」，家樂坦言得到教訓：「我一向腸胃唔好，加上有時拍戲去到荒山野嶺習慣咗死忍，而呢個故事教訓我以後唔好咁。最搞笑係出院再去拍嘢，導演成日提住我要去洗手間，搞到我變到好似小朋友咁！（嚇親屋企人？）我搬咗出嚟住，冇講畀佢哋聽，依家驚佢哋睇到報道會擔心囉！」根據往績，家樂每次「出事」後事業都有新轉機，當年於台灣拍攝電影《破風》炒單車傷手，即獲導演林超賢睇好及加戲，後來拍攝無綫劇《逆緣》遇上與余香凝分手，情傷後人氣急升，電影接個不停，照此推論今次大有機會「更上一層樓」！

談到獨居數月，家樂表示仍需時間適應，被問到搬離家人是否方便過「二人世界」，他說：「搬走係唔想自己日夜顛倒嘅生活影響到屋企人啫！況且舊居得一個洗手間，成日出現爭用情況。依家我開始自己煮嘢食，成日發明啲新菜式，可能得自己識欣賞。（招呼連詩雅上嚟食飯？）唔會！我嗰度好細，點叫朋友上嚟一齊逼？」

衛詩雅：叫佢飲多啲水

至於《不》片拍檔衛詩雅對好拍檔兼老友家樂因腎石經歷9級痛，她說：「有聽佢講過，佢唔舒服嗰日冇見到佢，之後見番佢都覺得佢康復得幾好。我有叫佢食多啲健康食物、飲多啲水，身體健康真係最緊要。」