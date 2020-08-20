東方日報C1：陳家樂腎石塞輸尿管屙血入院經歷9級陣痛

藝人陳家樂事業愛情兩得意， 近日卻突然驚傳健康出問題，小便出血需坐輪椅到醫院求診，當時更面青口唇白嚇壞其他病人！他受訪時承認早前抱恙，待疫情放緩才動手術，又指「出事」後瞞住家人，不想他們擔心。

陳家樂早前忙於與衛詩雅投入英皇新片《不日成婚》拍攝，據知該片曾因疫情而停工一星期，隨後再傳出家樂突然因健康理由請假的 消息。他前日接受本報專訪，起初不欲多談此事，經記者再三追問終於承認：「係腎石問題！有晚突然個肚痛得好緊要，冇耐仲屙血，嗰 陣凌晨時分真係求助無門，諗住休息吓等天光就去醫院，點知已經痛 到根本忍唔到。我去到醫院急症室，排喺我前面嘅病人見到我痛到咁，都即刻讓路畀我！」

隱瞞家人疫情後做手術

入院後，家樂經詳細檢查發現原來有3粒腎石，其中1粒跌落輸尿管，相信是劇痛原因：「醫生話我好忍得，人哋生仔10級痛，佢話我當時情況應該等同8至9級嘅陣痛！本來已經推我入手術室，但疫情關係要先留醫一晚做病毒檢測，但翌日突然又冇晒事喎！報告出咗原來 係喺輸尿管嗰粒腎石已經跌咗入膀胱，相信可以自然排出。」至於其餘2粒腎石目前仍在體內，醫生建議家樂「斬草除根」，他則希望疫情回穩才接受手術。

經歷今次「男人最痛」，家樂坦言得到教訓：「我一向腸胃唔 好，加上有時拍戲去到荒山野嶺習慣咗死忍，而呢個故事教訓我 以後唔好咁。最搞笑係出院再去拍嘢，導演成日提住我要去洗手間，搞到我變到好似小朋友咁！（嚇親屋企人？）我搬咗出嚟 住，冇講畀佢哋聽，依家驚佢哋睇到報道會擔心囉！」

幸而根據往績，家樂每次「出事」後事業都有突破，當 年於台灣拍攝電影《破風》炒單車斷鎖骨，即獲導演林超賢睇好及加戲；後來拍攝無綫劇《逆緣》撞正與余香凝分手，情傷後人氣急升，電影接個不停。照此推論，今 次之後大有機會「更上一層樓」！

衛詩雅：叫佢飲多啲水

談到獨居數月，家樂表示仍需時間適應，被問到搬離 家人是否方便過「二人世界」，他即認真說：「搬走係唔想自己日夜顛倒嘅生活影響到屋企人啫！況且舊居得一個洗手間，成日出現爭用情況。依家我開始自己煮嘢食，成日發明啲新菜式，可能得自己識欣賞。（招呼緋聞女友連詩雅上 嚟食飯？）唔會！我嗰度好細，點叫朋友上 嚟一齊逼？」

至於《不》片拍檔衛詩雅對家樂因腎石經歷9級痛，她說：「有聽佢講過，佢唔舒服嗰 日冇見到佢，之後見番佢都覺得佢康復得幾好。我有叫佢食多啲健康食物、飲多啲水，身體健康真係最緊要。」

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