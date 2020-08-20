生肖指數 是日吉星：馬
2020年08月20日 07:30
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生肖指數 是日吉星：馬
鼠：↓ 工作上無法完全發揮你的實力，會有不得志的感覺。還是早點回家休息。
牛：↓ 是日沖煞，情緒有些浮躁不安，要先讓自己心情穩定下來，才能做事啊！
虎：→ 上午是有些比人慢半拍的懶散感覺，午後開始更要積極一點才行。
兔：↑ 不妨利用假日，偶爾幫忙做些家事，會讓父母感動之餘，使你心情更佳。
龍：→ 今天來自異性且具權威性人物的意見很值得參考。白色能帶給你好運。
蛇：→ 朋友的私人問題最好不要插手，你的親切反而會碰了一鼻子灰的可能。
馬：★ 適合擔任親人們之間的糾紛仲裁，你的公正評斷讓大家對你的信賴提升。
羊：↓ 情緒有些浮躁不安，你得讓自己心情先穩定下來，不然心情會愈來愈亂。
猴：→ 功課成績好的同學將是你的幸運夥伴，討論、唸書就找他們一起吧。
雞：→ 如果要參加下班後的聚會，則愈有人氣的場所愈佳。紫色會令你成焦點。
狗：→ 過去一段期間沒能與家人同聚的人，父母正等着你向他們表示呢。
豬：↑ 工作方面會有新發展的機緣也說不定。要握握這個黃金機會，別錯失。
★：吉星
↑：升
→：平
↓：跌