生肖指數　是日吉星：馬

鼠：↓ 工作上無法完全發揮你的實力，會有不得志的感覺。還是早點回家休息。

牛：↓ 是日沖煞，情緒有些浮躁不安，要先讓自己心情穩定下來，才能做事啊！

虎：→ 上午是有些比人慢半拍的懶散感覺，午後開始更要積極一點才行。

兔：↑ 不妨利用假日，偶爾幫忙做些家事，會讓父母感動之餘，使你心情更佳。

龍：→ 今天來自異性且具權威性人物的意見很值得參考。白色能帶給你好運。

蛇：→ 朋友的私人問題最好不要插手，你的親切反而會碰了一鼻子灰的可能。

馬：★ 適合擔任親人們之間的糾紛仲裁，你的公正評斷讓大家對你的信賴提升。

羊：↓ 情緒有些浮躁不安，你得讓自己心情先穩定下來，不然心情會愈來愈亂。

猴：→ 功課成績好的同學將是你的幸運夥伴，討論、唸書就找他們一起吧。

雞：→ 如果要參加下班後的聚會，則愈有人氣的場所愈佳。紫色會令你成焦點。

狗：→ 過去一段期間沒能與家人同聚的人，父母正等着你向他們表示呢。

豬：↑ 工作方面會有新發展的機緣也說不定。要握握這個黃金機會，別錯失。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌