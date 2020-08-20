白羊：人氣稍遜，事業運略為不穩，但鬥志較盛，求職、謀事等，宜一鼓作氣積極進取。

金牛：人氣佳，但工作運一般，多注意合作及人際關係、文書、傳訊等工序，進度更佳。

雙子：精神狀態佳，但人緣及財運稍遜，應酬、社交及娛樂等開支較大，多加節約為佳。

巨蟹：人氣、戀愛及社交運轉佳，但情緒及家庭運稍遜，減少談論家事，關係將更和諧。

獅子：體能不穩，工作及事業壓力稍大，精神稍遜，求職、轉職及謀事等，宜保持積極。

處女：社交心理較佳，但人事問題或會較頻，保持開朗的心情與人相處，情況將更平穩。

天秤：事業運稍佳，做生意的宜善用人脈，但人氣及情緒不穩，保持友好，進度更佳。

天蠍：戀愛及家庭運較佳，已婚或同居朋友，與伴侶郊遊或進行嗜好活動，助增進情誼。

人馬：工作運佳，有利進行檢討與重整。做生意的朋友，開單、簽約等，宜多予耐性。

山羊：感情及親子關係轉佳，多約會、多聚會助增進情誼，但情緒不穩，宜注意溝通。

水瓶：精神狀態及體能稍遜，善用公餘假日，休養生色多放鬆，往後的工作表現將更佳。

雙魚：人緣及桃花運稍佳，但社交運不穩，減少攜眷社交或談論人事問題，助維持穩定。