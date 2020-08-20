全新超幼百力滋系列　居家抗疫味覺新衝擊

全新「冬蔭功味超幼百力滋」及「孜然味超幼百力滋」，讓您安在家中也能品嚐異國風味，來一趟超乎想像的味覺之旅！。(客戶提供)

【營業資訊】獨處的時間是生活的調劑，除了追看偶像劇或玩電腦遊戲，零食也是不少港人享受 Me Time 的良伴！居家抗疫總感到納悶沒趣？全新超幼百力滋系列為大家帶來味覺新衝擊，超幼設計更可讓您一口吃幾條，打機煲劇同時增添零食新「脆」味！全新「冬蔭功味超幼百力滋」及「孜然味超幼百力滋」，讓您安在家中也能品嘗異國風味，來一趟超乎想像的味覺之旅！

泰式冬陰功配方改良 享受酸辣新趣味

冬陰功乃傳統泰國菜色，在泰文中 tom 表示沸水湯、yum 表示酸辣、kung 則表示蝦，即是酸辣蝦湯的意思；全新「冬蔭功味超幼百力滋」，由傳統冬蔭功湯配方改良製造，獨特香料帶出酸辣口味，配上脆脆超幼餅乾條，口感層次豐富，別具東南亞風味，彷如置身泰國，展開美食之旅！

濃郁孜然味撲鼻 體驗蒙古大漠風光

孜然原產於埃及，現於內蒙古廣泛種植，氣味濃郁獨特，普遍用於烹調肉類，乃一種極受歡迎的香料；全新「孜然味超幼百力滋」，甫打開包裝獨特香料濃郁撲鼻，細嚼下滿口濃香酥脆感覺，令人聯想起蒙古大漠風光，絕對一試愛上！

全新「冬蔭功味超幼百力滋」及「孜然味超幼百力滋」，建議零售價$12，產品即日起陸續於各大超級市場及便利店發售，零食狂迷萬勿錯過！