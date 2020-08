由英國才子導演堅尼夫班納 (Kenneth Branagh)自導自演的 《東方快車謀殺案》 (Murder on the Orient Express)2017年上映時大受歡迎,3年後堅尼夫再將19世紀女作家Agatha Christie名推理小說《尼羅河謀殺案》(Death On The Nile)翻拍成電影,影片將於10月22日上映,而首輯預告片昨日曝光。

除了堅尼夫繼續飾演神探魏柏賀(Hercule Poirot)之外,並由「神奇女俠」Gal Gadot擔正!故事在尼羅河一艘豪華郵輪發生,在片中飾演女富豪的Gal愛上由男星Armie Hammer飾演的男子,而該男子亦同時愛上另一人。期間發生離奇命案。郵輪中人人有嫌疑!電影原本去年 12 月上映,與《星球大戰:天行者崛起》(Star Wars: Rise of the Skywalker)打對台,不過迪士尼決定費事自己打自己而讓路押後至今年上映。