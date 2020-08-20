【玄之又玄】燒街衣有規矩　5大禁忌勿觸犯

相傳燒街衣的目的是行善積福，好讓一班無依的孤魂有「衣物」禦寒、有「食物」果腹。（互聯網）

踏入農曆七月，少不免會看到有人燒街衣，因為有傳鬼門關於這個月開啟，讓一眾遊魂野鬼由陰間來到陽間，凡人為求行善積福，就會在路邊拜祭，把各種紙紮的物品、衣紙、溪錢等火化，好讓這班無依的孤魂有「衣物」禦寒、有「食物」果腹。

根據民間風俗，燒街衣是有規有矩的，單是祭品已十分講究，除了要預備芽菜、豆腐、燒鴨、水果、白飯和酒，亦要到紙紮店購買觀音衣、土地衣和亡魂衣各一套。燒衣前要點燭插香，並拿着衣紙拜祭一番；接下來，要先燒觀音衣，之後才燒其他金銀衣紙；完成後，還要進行奠酒儀式及將硬幣撒向四方，這樣才叫大功告成。

順帶一提，如果想令積德效果更佳，最好在十字路口燒衣，並謹記以下5大禁忌，以免惹怒鬼魂而不自知。

1.不要回頭看

燒街衣期間，有很多遊魂野鬼前來接收物件，所以不要回頭望，萬一你的時運低而望到靈體，就會被纏住。

2.不要擘大口

燒街衣時，一旦衣紙被風吹起，切勿擘大口得個窿，否則會「畀鬼刮」，意思是遊魂野鬼以為你在笑而感到生氣，那就麻煩了！

3.不要踢街衣

燒完街衣後，千萬不要用腳踢剩下的灰燼，因為據說鬼魂要在街衣變成灰燼後才去執拾，用腳踢的話如同阻住「他們」執錢，甚至帶有侮辱成分，當然會有麻煩。

4.不要亂說話

燒街衣要誠心，態度要認真，進行儀式時不要亂說話，更不要開玩笑，並要確定衣紙被燒盡才離場。

5.不要貪便宜

衣紙破損了，就不要用，別抱着燒得唔好嘥的心態。其次，不要將任何燒街衣過程中用過的物件帶回家，也不要拾起散落在地上的硬幣。