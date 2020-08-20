分開3個幾月！黃浩然坐完「疫監」一家團聚

藝人黃浩然古天樂旗下的公司後，將事業重心返回電影方面。今年5月他返大陸拍王晶的電影版《倚天屠龍記》，與林峯、方中信等合作。早前他完成拍攝後從大陸返港。由於新冠肺炎入境人士必須接受14日家居隔離和檢疫，但黃浩然為了安全起見，加上為了一對仔仔健康着想，故他回港後，選擇在酒店隔離14天。

今日凌晨，他終於坐完「疫監」返家，他在社交網上載相片，見他站在酒店房門及幾個行李箱前，手持除下的檢疫手環，心情興奮留言︰「我可以返屋企喇，Yeah！」好友如周柏豪、黃祥興都有留言祝福他，而同樣已返港正進行家居隔離的何浩文留言︰「你就好啦⋯⋯雖然喺香港隔離好舒服。」

之後黃浩然返到家中，太太莫家嘉（KaKa）和一對仔仔一早在家中布置好等他，與家人分開3個多月的黃浩然，見寫上「WELLCOME HOME」的旗仔掛飾，開心到連背包都未放下，急不及待影相，他之後在社交網說︰「家，永遠是最重要、最有愛的地方，Welcome Home，謝謝黃太和兩位公子的心思。」

而太太KaKa亦在社交網冧爆留言︰「老公！三個多月之久，終於可以見到真人啦！唔使再隔住個電話，感謝你平安健康回家！（點解大隻咗咁多嘅？正！）辛苦你了！嚟緊屋企嘅大小事務，就麻煩你啦！Love you」