Afternoon Tea鬆一鬆　外賣堂食都得

現時晚上禁堂食，很多人將視線轉移到各式下午茶，因應情況，部分餐廳更首次推出外賣下午茶服務，大家可以安坐家都中歎Afternoon Tea；也有不少靚景餐廳推出全新主題的下午茶，讓巴絲打可以賞住美景歎美點。

外賣之選

分量十足

尖沙咀香港瑰麗酒店The Butterfly Patisserie的下午茶一向受歡迎，最近於中午12時至晚上7時30分、首次推出外賣自取，包括4款特色三文治和時令甜點、大溪地雲呢拿千層酥、英式鬆餅，還附有士多啤梨果醬、香橙果醬、奶油忌廉和茶包，分量足夠2至3人享用。

味覺旅行

有見大家成年無得飛，灣仔的香港瑞吉酒店The Drawing Room以世界各地的美食作下午茶的靈感。鹹點包括意大利芝士番茄脆餅、法式風格的黑松露芝士蘋果三文治及三色肉批、西班牙風乾火腿蘆筍卷、紐約風的煙三文魚芝士貝果等。甜品方面以水果作主題，如法式杧果椰子蛋糕、紅桑莓貝殼蛋糕和士多啤梨煉奶慕絲芭菲等，讓大家味遊世界。

自取85折

灣仔香港君悅酒店推出夏日為主題的下午茶，鹹點以較矜貴食材打造，如鮮蝦及龍蝦泡芙、烤粟米撻配曼徹格芝士、自家製凍鵝肝杏脯法式軟包等。甜品有檸檬蛋糕、接骨木花雜莓芝士蛋糕、蜜桃苿莉花白朱古力慕絲蛋糕及烏龍茶杧果撻。現時外賣自取下午茶，指定會員有8折，非會員則有85優惠。

英式體驗

尖沙咀英式百貨Fortnum & Mason內的餐廳181 Fortnum & Mason，推出的二人下午茶外賣，包括Norfolk火腿和英式芥末、青瓜和薄荷忌廉芝士、鮮雞蛋蛋黃醬和水芹、煙熏三文魚配韃靼沙律醬及加冕雞沙律做餡料的迷你手指三文治，還有各款小蛋糕和鬆餅等配搭，除了配Royal Blend紅茶，客人還可額外加選1支或半支裝的Rosé或Blanc de Blancs香檳。想簡單一點，只選擇鬆餅與香檳套餐亦可。

日系×北歐風

中環米芝蓮二星餐廳Arbor推出以北歐式居酒屋為主題的6道菜下午茶餐，包括有北歐夢美人丼、精心炮製的創意鹹甜點，如廚師每日發辦的北歐夢美人丼、Pavlova莓果蛋白餅甜點、八女抹茶馬卡龍及清酒瑪德蓮蛋糕等，而且菜式還會定期更換，每日下午3時半至6時，惠顧指定餐酒、雞尾酒或啤酒，可享85折優惠。

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堂食之選

若然唔想困在家中，大家也可直接到餐廳品嘗新推出的下午茶，無論是西式和日式都有，部分更和不同品牌作Crossover，大家不妨和朋友度過一個悠閒下午。

提神咖啡

中環香港美利酒店天台餐廳及酒吧Popinjays和精品咖啡店合作，由現時至9月30日推出「臻品咖啡體驗」。咖啡店會提供3款精品咖啡，餐廳按咖啡的特質再配食物。拼配咖啡豆沖泡的No.18冷萃咖啡，適合配鴨肝凍批、煙三文魚撻及龍蝦卷。手沖咖啡有埃塞俄比亞Anasora Samii或巴拿馬Ninety Plus Perci Gesha 2選1，配雲呢拿朱古力香酥鬆餅、意大利脆餅及蘇格蘭牛油酥餅和其他蛋糕，令層次更豐富。

清爽透心涼

尖東Hotel Icon近日除了推出榴槤下午茶外賣服務，由即日至11月1日，餐廳GREEN聯乘雪糕和香檳品牌，推出水果主題的下午茶。甜品以多款雪糕製作，哈密瓜雪糕、士多啤梨朱古力醬蘸士多啤梨雪糕更是整成水果模樣，相當可愛。鹹點則以香檳做主調，包括水晶香檳啫喱配魚子醬、煙三文魚香檳凍批、香檳啫喱鴨肝醬、粉紅香檳血瑪莉伴辣蝦及香檳忌廉燴蘑菇，每人還配1杯白桃士多啤梨Louis Roederer Brut Premier香檳。

和風串燒

銅鑼灣居酒屋權八最近推出和風下午茶，大家可先以日本溫室甜番茄和枝豆作小點，然後品嘗唐揚雞柳和炸鮮蟹肉餅，主角就是6款串燒，包括燒雞翼、蒜片豬頸肉、燒杏鮑菇、雞軟骨、粟米、露筍。甜品則有椰汁南瓜白玉子、北海道牛乳蛋糕、蜜瓜糯米糍，最驚喜每天不同的是日精選蛋糕。下午茶包括2杯飲品，可大家可選指定清酒、紅白餐酒、手工啤酒或其他無酒精飲品。

蜂蜜清香

尖沙咀香港喜來登酒店和美妝品牌合作，由現時至9月30日推出「The Beauty and The Bee夏蜜蜂姿」香檳下午茶，食物以品牌香水作靈感，再選用本地蜂蜜品牌的龍眼蜜入饌，包括有香草煙肉帶子卷、蜂糖布里多士、蜂皇芝士餅、黃金柚子蜜蛋糕和榛子蜂巢等。下午茶現時還有75折優惠，客人還可以獲贈美肌修護禮品乙份，女士最喜歡。

治愈海景

香港可以擁有一望無際海景伴食Afternoon Tea不算多，而位於馬灣的挪亞方舟度假酒店豐盛閣餐廳是少有之選，餐廳由即日起至9月30日更推出全新「悠閒海景下午茶」，包括吞拿魚蓉伴三文魚籽多士、迷你忌廉雞肉酥、日式炸薯絲蝦配蛋黃醬、迷你春卷配泰式甜辣醬、迷你煙三文魚慕絲撻、迷你榛子醬夾心西多士、鮮果撻及特色小砌餅，配以新鮮蔬菜條，小巧精緻又清新怡人，帶來午後專屬的幸福滋味。