靈敢侶情：在乎還是不在乎？

當人真的不在乎一件事，根本不會放在眼內。但在這些年來，倒見過不少人在「我不在乎」之中，還會用洋洋千字去公告天下「我真的不在乎」。

先不論平日連字都不寫多隻、告示牌五六粒字都不願看的人，要寫一篇五百字、一千字的帖文到底要用多少時間，但單是思考要怎樣寫得「的確不在乎」、又要說服天下是別人的不是、分分鐘還要勞煩朋友幫手讀幾遍再跟自己討論：「這樣寫會不會太含糊？這樣能否講明不是我錯？」相信都起碼要半小時。

在這半小時以外，為了凸顯自己非常清高，當然還要好好表達不在乎的意思，便又得花腦力去精心雕琢用字和句子，詞語要講究、句式要呼應、意思要清楚、態度可憐得來要自強、結尾最好引用名人金句去撐起整篇帖文以表示自己有學識，這又不知道要花多少時間？

到帖文出了，當然又得花時間去讀留言、數一數誰點讚、誰按嬲、誰按心和抱抱，「這都要不可多得的朋友啊！我不在乎時你比我更在乎！」這又要花去另外的半小時。

算一算，未計撰文發帖，在真的不在乎之中，這種人都花了一個半小時、即90分鐘、即5400秒。這個時長，看似不多，有時上班發呆和發白日夢，用的時間都可能已經多過這條數，但若要你拿這個時長去慢跑，都咪話唔索氣！

正所謂「本來無一物，何處惹塵埃？」若真的不在乎，你講來為了甚麼？愈刻意，只代表你愈在意，勸施主早日放手吧！很多事並非你捉得緊就代表放得狠。早日面對自己，用那90分鐘計劃下一步好過！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家。著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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