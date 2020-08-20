《使徒行者2》Mr. White來頭唔惹少　宣萱麥明詩唔同晒？

無綫劇《使徒行者2》在深宵重播，這套三年前的劇集被重播，實在令人驚訝，因為通常都是播出比較年代久遠的劇集，猜測原因可能因為要配合《使徒行者3》將會在今年播出，所以先為觀眾帶來前兩輯，喚醒觀眾的記憶。

《使徒行者2》已經播出一段時間，還有10集便大結局，劇中有些演員出場後就變成失蹤人口，好像剛剛死在魏德信（陳豪飾）手上的Mr. White，這位有點像混血兒的演員名叫丘占輝（James Kazama）。

丘占輝來頭不少，他在香港出生於泰國成長，精通7種語言中文、英文、法文，日文，泰文，西班牙文和德文，他與神級影星周潤發、泰國武打巨星Tony Jaa合作過，除了是演員外，更是一名配音員，曾為動畫片《乃出個未來》中「紅魷」一角配廣東話。

除了演藝事業外，他亦甚有生意頭腦，在香港及歐洲開設過餐廳，食物水準高獲得當地食客好高的評價。不過最令人意想不到是，除了做生意和演戲，他更曾經擔任過泰國銀行及電信公司的「數字貨幣發行及運算研發經理」，真是多才多藝。

除了劇中的Mr. White很久沒見外，劇集中有兩位女主角都變化不少，就是宣萱和麥明詩，當年還是新人的麥明詩，樣子清澀，非常少女，經過三年時間的洗禮，她已經半退出娛樂圈，成為一名OL，在律師樓當顧問工作，而換了一頭短髮的她，樣子變得優雅及成熟。

而當年拍攝《使徒行者2》已經年屆47歲的宣萱，在高清的鏡頭下，看見她皺紋浮現，但三年後的今天，宣萱卻反而比之前年輕，可能劇中經常以濃妝示人，現在以化淡妝為主，更顯得比較青春。