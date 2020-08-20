陳柏宇開Live被質疑錄影　靠呢招驗明正身

歌手陳柏宇（Jason）昨晚舉行線上音樂會，於黑膠唱片店中，孖同門歌手小塵埃、葉巧琳、黃妍、Michael C Crossover獻唱10首作品，吸引逾萬名網民收看。

製作模式有別於在正規演出場地，故製作團隊早在3個月前已經開始構思，Jason更加入創作團隊，實行親力親為！惟演出時發生了一段「小插曲」，有網民質疑是錄播節目，而不是現場演唱，Jason得悉後即時抵死報時，以時間作證，又不禁笑話即使被網民質疑，都好開心：「呢個係Live嚟！點解唔係Live呢？因為實在做得太好，Visual做得太完美，不過呢個先係應有嘅水準，如果你有質疑呢個係咪Live演出，就證明我哋呢個係一個好嘅演出啦！」

除了高質畫面令網民喜出望外，Jason更為網民帶來彩蛋驚喜，直播期間首度公開獻唱2020年首隻新歌《感情這回事》，他自爆新歌還未錄製完成：「第一次咁大膽咁做，都真係好緊張！覺得唔係好控制到自己把聲，但頂硬上！好耐冇做咁大型嘅Show，唔講唔知，呢個Show嘅籌備、再到器材，都足以撐到一個小型體育館嘅演出場地。我好滿意今次嘅演出，雖然有啲甩漏，但演出前一晚同大家綵排到3 點，然後演出前又再綵排多兩次，大家都冇瞓過，希望日後開Live都可以 Keep到呢個水平。」