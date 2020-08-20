藝人點樣疫境求生？余思霆慳爆食公仔麵當一餐

新冠肺炎疫情下令一班打工仔叫苦連天，面對要放無薪假之餘，有些更被裁員，前路茫茫。政府近日公布最新失業數據，無奈比率方面仍然偏高，似乎政府早前推出的保就業計劃幫助不大，除了普羅大眾，就連演藝圈也在水深火熱之中，不少藝人於疫情下也零工作，故紛紛搞盡腦汁搵「外快」。

華姐出身的余思霆，近日於淡市下轉戰網上平台，她說：「呢排公司嘅工作比較靜，所以我除咗繼續做眼鏡生意之外，仲有拍吓啲網上片，集中呢樣方向先，都叫做維持到，本身食嘢都慳住食，平時杯麵、公仔麵都可以一餐，不嬲唔要求高嘅，呢方面都慳到錢。」

經營榴槤店的「34E咪神」胡美貽也大受影響：「香港失業率呢排都比較高，我嘅榴槤生意梗係有影響，舖頭有Keep啲長工，不過生意都仲係未如理想，所以想搵啲額外收入，好似拍多啲網上片咁，希望快啲疫情緩和，會多番啲工作。」

張建聲：「好感恩，暫時都仲有啲廣告嘢拍吓，同埋做啲電影後期工作，我知道有啲朋友轉咗去揸Uber，有啲幕後去咗做地盤，希望疫情快啲過。（有冇做啲除咗演藝之外嘅工作？）有做一啲手作Art Figures，邊學邊做，希望將來可以攞出去發售。」

組合天堂鳥（BOP）的Tyrese（歐喬鋒）：「其實我一直都有做植物同園藝生意，最近都開咗植物品牌，同一啲社交平台專頁，希望可以擴大範疇，亦可以畀多啲人知道我有做呢個範疇生意同多一個身份。依家通過網上接到客人需求，就會配合要求幫佢哋搵植物，會一手一腳整盆栽，再落手落腳送貨。（收入如何？）成效都比想像中好，收入都尚算滿意，當然希望可以再做好啲，遲啲市道好番，睇吓可唔可以投資開舖，建立銷售點，令生意更大。」

余德丞：「呢段時間少咗好多工作，多咗時間留喺屋企，所以多咗留意財經新聞，學吓投資，特別喺3、4月嗰陣股市比較低位，好好彩把握機會，趁低吸納股票，賺咗少少，唔係好多，勉強都有5位數字，但可以學多樣嘢傍身，培養興趣，對將來都有幫助。」