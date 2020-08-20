廖慧儀認有紋身：唔覺得有問題！

《2020香港小姐競選》12位候選佳麗在將軍澳電視城為節目《姊妹淘》擔任嘉賓。「狂野空姐」廖慧儀被讀者爆料指腰間有「蠱惑的紋身」，讀者認為紋身有損港姐形象。

廖慧儀受訪時被問到是否有紋身？她大方承認有紋身：「喺我社交網都可以搵到我有紋身嘅相，喺今年年頭嘅時候，屋企陪伴咗我15、16年嘅寵物過咗身，嗰陣好傷心，喺英國嘅時候自己一個人去紋咗一朵花，用嚟紀念佢。（大會知唔知你有紋身？）大會第一日面試就已經知，冇嘢可以隱瞞，紋身位置喺腰間，一個好私人嘅位置，平時着褲就睇唔到。（着泳裝點算？）等大會安排，因為唔知係咩類型泳衣。（有冇後悔紋身？）只有一個紋身，唔會後悔，諗咗年幾，一直好想紋身，每個人紋身都有佢自己嘅故事同意思。（好少港姐有紋身？）好少㗎，每個人唔同，我就用呢個方法去記錄人生重要嘅事，亦冇打算紋第二個。（影響印象分？）唔知道，如果有工作需要可以用化妝品遮蓋或者會考慮清洗咗佢。（紋身都入圍大會優待你？）我都知TVB係比較傳統嘅公司，大會亦冇同我講過係接受嘅，但係我覺得呢個年代紋身係愈嚟愈普及，我覺得唔係好大問題，唔會太擔心。」

講到上屆港姐蔡嘉欣原本是大熱之一，但被踢爆有紋身，最終三甲不入，廖慧儀說：「每個人都唔同，一個選美比賽唔係睇你有冇紋身，係睇表現，參加比賽前都睇晒參選資格，都冇條文話唔可以有紋身。（有冇信心三甲？）盡力，好難講，唔知評判心水。」