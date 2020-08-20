吳卓羲爆鼻哥窿好臭？關智斌忍笑Challenge慘敗

由英皇三小花許靖韻（Angela）、李靖筠（Gladys）、郭奕芯（Ashina）及楊天宇（Angus）主持的新一輯網上遊戲節目《明冤暗枉補習社》日前播出第二集，繼續有吳卓羲、關智斌（Kenny）做嘉賓，因上集最終打成平手，所以今集以個人賽分出勝負。

「忍笑Challenge」分為三個回合，忍不住笑的人便要食傳說中辣到失禁、十八歲以上先可以食的「18禁咖喱」作為懲罰。首回合「睇片忍笑」甫開始，先播出吳卓羲及Kenny在網劇《戰毒》中拍檔黃宗澤的《發夢之王》MV，及後又播出苗僑偉的「四條A」片段，Angus首先失守，身旁的Gladys及Ashina受到波及放聲大笑。

進入第二回合「互問Challenge」，二人輪流互問對方問題，而對方需要用指定答案回答。吳卓羲跟Kenny對戰的指定答案是「我個鼻哥窿好臭」，二人一開始的問題已令全場爆笑，例如：「你人生最大嘅缺點係乜？」、「你啲鼻屎臭唔臭？」等，坐在後面的Angela更笑到喊，需要暫停錄影補妝。話雖如此，但吳卓羲跟Kenny依然木無表情，勝負難分之下惟有再開題目，這次的指定答案是「喺我大髀罅度」，二人問題甚有水準，如：「你啲錢平時擺喺邊度？」、「你生日最鍾意去邊度？」、「你返屋企同媽食飯你會去邊度？」等，一眾藝人已經笑到失控，反觀二人仍未有半點笑意，最終又打成平手。

及後進行加碼賽，這次的答案是「Bosco個腳趾罅識發電」，吸取前兩次經驗，燃起了吳卓羲的勝負欲，這次他採用新策略，改為問一些九唔搭八的問題，如：「《戰毒》裏面你同吳千語有冇感情戲？」 ，Kenny被他這舉動殺了一個措手不及，忍笑忍到雙眼通紅，終告失守！