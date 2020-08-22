東方日報C1：港姐廖慧儀厚粉遮紋身谷心形胸箍票

候選港姐昨日首度以泳裝亮相，被揭腰間有「蠱惑紋身」的廖慧儀，揚言大會早已知道，絕無隱瞞，亦不擔心影響賽果，但她昨日以化妝遮紋身，並谷出心形咪咪箍票！而模特兒身形的陳楨怡，上圍在緊身泳衣下呼之欲出！

《2020香港小姐競選》11位候選佳麗，昨日穿上保守的荷葉邊兩件頭泳衣，乘坐遊艇在維港為節目《港姐見工有問題》拍攝，海外佳麗謝嘉怡因身體不適缺席，錯過騷身材機會。一眾佳麗首度穿泳裝見人，身材最豐滿的要數被揭腰間有紋身的「狂野空姐」廖慧儀，雖然被泳衣款式局限，但仍相當有「事業心」，谷出心形咪咪，但腰間的「蠱惑紋身」則被大會以化妝遮蓋。

陳楨怡緊身泳衣「出術」

至於身高1米71的陳楨怡長腿煞食，但泳衣似乎有點緊身，令咪咪呼之欲出。而不時在社交網晒豐滿身材的陳煦凝，咪咪被泳衣款式埋沒，慘被搶「峰」頭！其餘佳麗普遍身材甚Fit，惟鄺美璇與謝恩靈現肚腩仔，似乎要加把勁減肥。

昨晚無綫節目《東張西望》播出泳裝拍攝花絮，被讚又高又瘦的陳楨怡謙稱各有各靚，而何孟珊則讚廖慧儀身形健美。拍攝期間，眾佳麗表現興奮，笑言雖未能出埠，但能夠在遊艇拍攝亦非常開心，還帶定暈浪丸及高度數防曬霜，做足準備。

拍攝前一晚，12位佳麗「齊腳」在將軍澳電視城亮相《姊妹淘》，廖慧儀受訪時大方承認有紋身：「喺我社交網都可以搵到我有紋身嘅相，今年初，陪伴咗我15、16年嘅寵物過身，好傷心，喺英國一個人去紋咗一朵花紀念佢。（大會知你有紋身？）第一日面試已經知道，冇嘢可以隱瞞，紋身喺腰間一個好私人嘅位置，平時着褲都睇唔到。（後悔紋身？）唔會後悔，只係得一個，唔會再紋。」

否認獲大會優待

對於師姐蔡嘉欣本是大熱之一，但被踢爆講大話隱瞞紋身後三甲不入，廖慧儀說：「每個人唔同，選美唔係睇你有冇紋身，係睇表現，之前睇晒參選資格，冇條文話唔可以有紋身。（大會優待你？）TVB係比較傳統嘅公司，大會亦冇同我講過係接受嘅，但我覺得呢個年代紋身愈嚟愈普及，唔係好大問題，唔會太擔心。」又指若工作需要，可用化妝品遮蓋，或考慮清洗紋身。

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