新一代納豆激酶：血管暢通無阻

【特約報道】納豆一直被日本人譽為養生、長壽之國寶，其健康價值毋庸置疑。我們餐桌常吃到的一粒粒「納豆」，乃日本傳統發酵食品，雖氣味濃烈，但營養價值豐富，可暢通腸胃、養顏美肌、有益心血管健康丶降三高等等。

「納豆激酶」是甚麼？

最近潮流興起要多吸取的「納豆激酶」，又被稱為「納豆」進階版，是從納豆入面萃取出來的纖維蛋白分解酵素，在暢通血管方面有極佳效能，不但可解決手腳麻痹、頭暈頭痛、胸悶氣喘等血管不通情況，更有助防止突發性心血管危機。由於「納豆激酶」是需經過提煉萃取的，我們一般會透過進食納豆素來攝取。

新一代專利「納豆激酶」

【日本‧血管通】的最新一代專利「納豆激酶」，是唯一於北海道以專利低溫技術提取，並從 5 種「納豆激酶」中萃取了對分解纖維蛋白、溶解血管廢物最有效的一種特殊酵素——納豆桿菌勝肽酵素 F 族（Bacillopeptidase F）。此酵素可有效清除血管中的垃圾，功效更比一般納豆素高出 100 倍！而且有助平衡血液纖溶系統，降低血液黏度，令血流更順暢。最重要是已去除納豆中大部分的維他命 K，不會對抗凝血藥物有影響。

臨床測試：試管 A 為正常情況下人體自行分解血管廢物；試管 B 則是加入了【日本‧血 管通】專利「納豆激酶」。結果顯示，正常情況下血管廢物極難被分解，但加入專利納豆激酶後，10 分鐘血管廢物已開始溶解，1小時後更大部分已溶解。

【日本‧血管通】

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