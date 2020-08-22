白羊：人氣欠佳，人緣稍遜，伴侶或會較為任性，宜多予包容和體諒，關係將更平穩。

金牛：事業發展之機遇不乏，但工作壓力卻隨之回升，體能稍遜，多放鬆表現將會更佳。

雙子：感情及親子關係略為不穩，已婚或同居朋友處理子女及家事時，多予耐性為佳。

巨蟹：情緒略為不穩，與家人相處宜多予耐性，已婚或同居朋友，多協調關係將更和諧。

獅子：辭令及思考力略欠靈光，小心處理文書、溝通、傳訊、運輸等工序，助維持進度。

處女：體能稍遜，工作壓力將較明顯，善用公餘多休息及多放鬆，整體進展將更為平穩。

天秤：人氣稍遜，情緒及家庭運略為不穩，遇有感情或公事決策，切勿急進宜多尋意見。

天蠍：精神稍遜，辭令及思考力略為不穩，注意與家人的溝通等情況，相處將更為融洽。

人馬：社交運稍遜，人事問題較頻，宜多予耐性，避免與人爭辯，保持笑容與寬容為佳。

山羊：事業運略為不穩，求職、轉職或謀事等需多予耐性。幸人氣回升，宜善用人脈。

水瓶：人氣不穩，出門、出勤、公幹或海外項目等，保持靈活，將有助應變及保持進度。

雙魚：感情及親子關係，以及社交圈中，人事問題或會較頻，宜多予耐性，並注意溝通。