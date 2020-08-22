【健樂事】處暑防秋乏　5大養生貼士

8月22日是「處暑」，即秋天第二個節氣，「處」有終止的意思，意味着夏天的暑氣逐漸消退，但天氣還未出現真正的秋涼，只是溫度稍為下降，早晚溫差較明顯。由於處暑正值由熱轉涼的階段，人體亦處於調整期，容易有懶洋洋的疲乏感，俗稱「秋乏」。想健康迎秋冬，不妨參考以下5個養生貼士，從衣着、作息、飲食等多方面作出一些調節。

貼士1：午睡儲陽氣

養成早睡早起的習慣，因早睡可順應陽氣之收斂，而早起則可使肺氣得以舒展。如情況許可，亦應爭取時間午睡，令身體儲夠陽氣。另外，如果天氣不是太熱，睡覺時毋須開冷氣，可打開窗戶，讓空氣流通。

貼士2：添衣勿太厚

天氣轉涼，宜適當地添加衣物，尤其是近肚臍位置的表皮最薄，有必要加強防護，以防寒氣入侵，但不宜穿着太厚太多衣物，以免出現「熱往外走」的情況，即毛孔因身體太熱而張開，令身體吸入過多寒氣。

貼士3：喝水吃生果

入秋的天氣開始乾燥，人體或會出現皮膚繃緊、毛髮枯燥、嘴唇乾燥、咽喉乾涸等情況，應注意補水，如早上起床時喝一杯溫開水，亦可多吃多汁的蔬菜水果。體質較燥熱者，可以金銀花、菊花等泡茶，亦可考慮於早晨飲用蜂蜜。

貼士4：吃白色食物

踏入秋季，飲食應以甘平為主，重點為強化肺部功能，而根據中醫學理論，肺臟對應白色，因此不妨食用百合、蓮子、馬蹄、銀耳、山藥、鴨梨等白色食品，以達致潤肺效果。

貼士5：忌辛辣刺激

為免秋燥徵狀加重，薑、葱、蒜、八角、茴香、花椒、辣椒等辛味食物不宜多吃，更不宜吃燒烤食品。