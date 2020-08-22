迷走神經性昏厥發作　泫雅健康惡化押後出新歌

韓國28歲性感女歌手泫雅去年11月曾發文自爆患有驚恐症及抑鬱症，其後亦被驗出患上血管迷走神經性昏厥，需要定期去接受治療，而泫雅早前宣布於本月26日推出新歌《GOOD GIRL》，頻頻透過社交網公開跳舞片及預告照，男友E'Dawn亦有落力為女友宣傳，不過所屬的P Nation事務所今日表示因為泫雅的健康惡化，要推遲出新碟。

P Nation今日發聲明宣布泫雅停工的消息：「泫雅因為健康理由而要押後推出新歌和有關宣傳活動，她去年第一次鼓起勇氣向大家透露自己患有抑鬱症、恐慌症和血管迷走神經性昏厥，她為了在下星期推出的單曲和下半年推出的正規專輯可以有最好的表現，一直以來都在接受治療，但即使她有堅定的意志和努力，最近還是再次出現了迷走神經性昏厥的症狀。」

P Nation指作為事務所有保護藝人的責任，認為現時最重要的是讓泫雅有充足的治療和休息，而泫雅亦難以如期推出單曲和進行宣傳活動，故決定讓她在康復之前暫停工作，他們亦會全力支援她恢復健康的面貌去與粉絲見面。

血管迷走神經性昏厥是最常見的昏厥症病，是因為某些誘發因子會突然引發自主神經系統誇大而不適當的反應使一個人的心跳減慢、血管擴張、血壓突然降低，造成腦部供血不足，患者會出現一些昏厥前的徵狀如臉色蒼白、頭暈、倦怠、冒冷汗、噁心、視力模糊現象，接着眼前發黑，然後失去知覺，而感受到極大壓力或壓迫感時亦會導致發作。