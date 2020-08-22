Audi A3 Sportback quattro　抵玩四驅版

試駕車Audi A3 Sportback 40 TSFI quattro是近3年首次有配備quattro的輸港A3 Sportback，更重要是毋須去到S3級數(車價相差最少20萬)，就有quattro，性價比高。

Audi的quattro智慧型恆時四驅系統，主要是透過電腦監測及差速器，因應路況轉變將適當扭力自動分配到四個車輪，確保無時無刻提供上佳的抓地力及循迹性。換句話，有quattro的車型，行車穩定性更高，尤其在高速攻彎時，連帶性能的發揮和駕駛樂趣也一併提高。

拍攝車搭載跟S3 Sportback一樣的2.0L 直四TSFI引擎，經調校後最大馬力190hp，達320Nm峰值扭力更可於低至1,500rpm開始全數釋出，並維持至4,100rpm。配合七前速S tronic波箱，運作敏捷，加速穩定暢順，加上採用MQB底盤架構、低車身重心及quattro恒時四驅系統，彎路行駛穩定性高 。

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直四TFSI

容積：1,984c.c.

最大馬力：190hp/4,200~6,000rpm

最大扭力：320Nm/1,500~4,100rpm

驅動：前置引擎、四輪驅動

傳動：七前速S tronic自動波

0-100km/h：6.2秒

平均耗油量：6.4-6.6L/100km

車身體積：4,313×1,785×1,426mm（長×闊×高）