【疑抑鬱發作】鄭爽直播賣貨情緒失控嗌人走

內地女星鄭爽去年曾自爆疑患抑鬱症，不過仍未有放棄幕前工作，惹火又脆弱嘅佢原來今日（22日）29歲生日，尋日公司就為佢安排一場「直播帶貨秀」，慶生「暖身」，點知鄭爽做到一半忽然情緒失控，一度疑似落淚，一班粉絲心痛之餘，更擔心偶像抑鬱症發作！

鄭爽不滿直播期間一直強調商品，更直言呢個Sell貨方式佢接受唔到：「我鄭爽來直播間或是推薦商品，都不是因為我想掙錢，我也不是說想去幹嘛，我真的是想推薦商品給大家，認為我覺得是有意思的事情。」並要求男直播主離開。

鄭爽續明言今次直播令佢好大壓力，成兩日都冇瞓過覺：「你3個小時一直在講商品、商品，我真的會覺得很反感，真的覺得很反感，真的反感、真的反感，我就是真的忍不住地反感！」佢身旁兩名直播主就頻頻出聲安撫情緒，更提議休息一下，但鄭爽堅持不離開。一旁嘅女網紅「貓妹妹」面露尷尬地說：「那我們就聊聊天嘛。」跟住就離開直播畫面，留在鏡頭前嘅鄭爽低頭沉默一段長時間，疑似落淚，最後直播畫面亦被Cut咗。

對此，「貓妹妹」對外解釋自己係鄭爽與合作方搵嚟幫手做直播，冇收取任何費用，鄭爽事前亦知道係直播賣貨，唔知鄭爽點解會有此反應，更指「討論的結果就是鄭爽的情緒問題」，更令「鄭爽情緒」推上熱搜。