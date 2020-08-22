《惡之花》停拍一周　高雅娜新劇押後啟播日期

近日多套韓劇受新冠肺炎疫情影響中斷拍攝，黃靜茵與尹賢旻主演的KBS劇集《他就是那傢伙》，因為同劇演員徐成鍾確診而停拍，而徐成鍾的同門男星許東元與金元海其後亦證實確診，金元海有份演出、雪炫與南宮民主演的tvN劇集《日與夜》昨日已宣布停拍至下周二，許東元與高雅娜及李在旭合演的KBS《Do Do Sol Sol La La Sol》亦因為眾演員及劇組人員要進行家中隔離而暫停拍攝，KBS今日發聲明宣布暫停製作劇集，《Do Do Sol Sol La La Sol》亦會推遲播映日期。

KBS指他們召開了緊急對策會議，為了防止疫情擴散，本月24至30日一星期間會暫停主要電視劇的製作，當中包括《Do Do Sol Sol La La Sol》、《出軌的話就死定了》、《暗行御史》、《Oh！三光公寓》及《秘密的男人》，而原定於本月26日啟播《Do Do Sol Sol La La Sol》將會押後首播日期，《秘密的男人》亦會停播一星期。

製作公司Studio Dragon今午亦表示考慮到演出人員和製作人員的安全，將停止在24至31日的拍攝，部分劇集的播映日期可能會有變更，而Studio Dragon製作的劇集包括曹承佑與裴斗娜主演的《秘密森林2》、李準基與文彩媛主演的《惡之花》及李敏貞與李相燁主演的《結過一次了》，不過《秘密森林2》是事前製作，所以不會受到影響，而CJ E&M方面則宣布tvN綜藝節目《首爾鄉巴佬》將停拍一星期，逢周四播出的音樂節目《M Countdown》亦會停播。

至於男星朴敘俊與女歌手IU主演的新片《Dream》昨日被指因為疫情而中斷拍攝，片商後來澄清指：「我們跟製作公司確認過，他們已經於本月17日完成在韓國的拍攝，他們正準備進行海外拍攝，拍攝日期和取景的國家暫時未定。」而姜河那、姜素拉及千玗嬉主演的電影《雨和你的故事》原定上月煞科，但因為天雨關係未能完成拍攝，本來計劃於本月20及21日進行追加拍攝，但最後因為疫情關係而決定暫停拍攝。