家長注意！一文了解網上工作坊

誰說在家裏不可強身健體？在Cross-Fit專業教練的指導下，讓大家安在家中，同樣體驗到運動的樂趣。(互聯網)

隨着第三疫情侵襲本港，大人細路在家抗疫的時間進一步延長，細路真係差不多日日呆在家中，說不悶是假的！其實商場正舉辦不同性質的網上工作坊、教室，有的讓小朋友寓學習於歡樂，有的更可親子共學，一家大細都能好好善用餘下的暑假時光！

玩樂此刻工作坊

將軍澳廣場由即日至9月3日，逢星期四、六、日舉辦一系列網上直播工作坊，邀請不同範疇的專家導師，讓親子們可投入工藝、文化、烹飪及運動角度。當中涵蓋玩夏童樂會DIY工作坊、Cross-Fit 運動班、創意卡通便當烹飪教室等豐富內容，大小朋友可一同玩樂！

免費看專家分享

D.Park愉景新城設計了全新網上特備節目「親子共學教室」，由即日至10月4日於Facebook專頁上推出一系列以親子互動教學，以及故事分享為主題的視像直播，讓大家免費觀看。當中邀請到專業言語治療師梁家菁、幼兒教育碩士Miss Daisy在直播中傳授親子互動學習秘技，從繪本共讀、親子互動遊戲技巧、親子音樂互動及親子動動小手肌四大主題，教導如何在家提升學習效率的方法，訓練家長如何成為子女專屬的家庭教師，一同互相學習。

專為幼童而設

國際教育平台Kïdo推出專為2至6歲幼童而設的網上學習課程 Kïdo Home，並以集團自創的學前教育課程為基礎，再由一班國際級教育專家根據業內的研究指引作出修改，課程的一部分更為孩子們提供每星期7項在家學習活動。內容涵蓋主要學術範圍包括語文、藝術、STEM及體育活動，另提供一系列網上短片，藉以引發孩子的學習興趣；每月更會提供一個互動的學習工具包，讓孩子在家也能動動手，讓小朋友可輕鬆學習。