悼念三浦春馬玩「不文」！勝村政信遭網民圍插

日本朝日電視台日劇《Doctor Y~外科醫生．加地秀樹~》男主角勝村政信，2019年曾與已故男星三浦春馬合演舞台劇《罪與罰》，三浦上月18日自殺逝世後，勝村與該劇人員於上月31日在餐館舉行追悼會，並在三浦的照片上簽名及寫下悼念和思念的句語，但照片在網上流出後，引起網民嘩然。

照片中，三浦的臉上不但畫了公仔，勝村更以「巨根」（巨大的下體）不文字句用來暱稱三浦，簽名照其後由餐館在社交網公開，網民目睹後對勝村竟以不文字句暱稱三浦，十分不滿向他圍插，力斥勝村對死者不敬和不尊重。事後，勝村急急在官網道歉，表示沒有思考便寫下「不文」的暱稱，作出深切反省。他向三浦春馬的粉絲、對照片上留言感到不快的人作出道歉，他相信三浦春馬的家人也感到非常不舒服，並向家人表示最真誠的歉意。

此外，三浦生前與女星松岡茉優合作的遺作劇集《錢的盡頭是戀愛的開始》，落實於下月15日首播。劇集公開首個預告及宣傳海報，三浦飾演性格開朗但對金錢揮霍的玩具公司二世祖，遇上松岡飾演的慳妹會計，發展出一段愛情喜劇。