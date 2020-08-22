Kobe Fans睇緊銀包　Mamba Week大出血

一代籃球巨星Kobe Bryant為籃球文化所帶來的貢獻毋庸置疑，除了於NBA聯盟當中創下不少紀錄佳績外，其堅毅不屈的「曼巴精神」（Mamba Mentality）於場內場外同樣影響無數籃球迷。雖然Kobe Bryant於今年1月不幸遇上意外離世，但與他有關的一切回憶都會永遠烙印於籃球迷腦海裏。

是次Nike Basketball就藉着以Kobe Bryant生日開始為期一周的Mamba Week（8月23日至8月30日）即將來臨，特別推出一系列限定配色的Kobe V Protro籃球鞋及限量版球衣，當中包括：Undefeated x Nike Kobe V Protro“What If”Pack及Lakers Edition Jersey“Black Mamba”等，雖預期一定好多人爭住入手，但作為Kobe Fans點都一定要去入番一件半件留個珍藏紀念。