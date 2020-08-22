曾被轟仇日　BTS演出《FNS歌謠祭》惹日本網民抗議

防彈少年團因曾被指仇日，大批日本網民反對他們亮相《FNS歌謠祭》。

韓國人氣男團防彈少年團（BTS），因為成員Jimin曾穿印有日本原子彈爆炸及韓國國民歡呼的光復節慶祝Tee，前年遭日本網民質疑他仇日，最終取消參加朝日電視台的直播音樂節目《Music Station》，又取消參演日本除夕盛事《紅白歌唱大賽》。

而日本富士電視台音樂大騷《FNS歌謠祭》前日透過官網公布將於本月26日舉行的「2020FNS歌謡祭 夏」的演出名單，BTS與另一韓團Seventeen會擔任表演嘉賓，其中BTS將演唱日文歌《Stay Gold》和《MIC Drop》的韓文版本，由於BTS曾惹仇日爭議，今日有大批日本網民在社交網發起「#抗議BTS出演FNS」的Hashtag運動，反對BTS演出歌謠祭，認為侮辱過日本的歌手不應在日本電視台亮相。

另外，BTS昨日推出新歌《Dynamite》，七子開直播慶祝，期間成員Jungkook提醒粉絲要小心新冠肺炎：「大家要注意健康，記得外出時要戴口罩，希望我們可以快些見面。」世衛總幹事譚德塞其後亦在社交網張貼Jungkook在直播中呼籲大家戴口罩的截圖，叫大家提高警覺。