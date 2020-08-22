《反黑》淋香檳未算激！陳法拉誘人搽太陽油夠經典

無綫劇集《反黑路人甲》最近熱播，有幕講到着住透視裝嘅蔣家旻，親自帶香檳送上門搵張振朗，佢用香檳淋到成身濕晒，仲擒埋上去張振朗度，打算投懷送抱，不過張振朗就不為所動。呢場「甜」戲成功吸引觀眾嘅眼球啦，隨即成為網民熱話。其實過往都有唔少劇集，都有「甜」戲成功搶Fo㗎，仲有唔少都係經典，一講你實記得啦！

好似喺劇集《師奶兵團》其中一場船P戲，着住比堅尼嘅陳法拉，色誘已婚嘅郭政鴻，要郭政鴻幫佢搽太陽油，法拉個樣仲要勁Enjoy，搞到好多人都葡萄郭政鴻囉！除咗呢場戲之外，陳法拉喺劇集《有營煮婦》，有場長達30秒嘅剝衫戲，僅上身剝剩胸圍佢仲畀洪天明亂入，嚟個「玉帛相見」，嚇到洪天明都O嘴，大灑鹽花！

「咪神」張秀文喺劇集《同盟》，都上演咗唔少爆乳色誘戲，講到佢為咗偷鄭子誠身上嘅物件，不惜使出美人計拋眉弄眼，仲拋出34D「導彈胸」胸壓鄭子誠，搞到鄭子誠暈晒大浪，試問點可能唔成功將物件偷到手呢！而《同盟》主角陳展鵬同胡定欣亦有上演唔少情慾戲，最激嗰場就梗係赤裸沖涼嘅定欣，同陳展鵬鴛鴦戲水，佢哋兩個擠喺浴缸內互相角力，直頭想挑戰電視尺咁話！

當年喺劇集《誇世代》一開播，就以經上戲一場震撼戲，36E咪神陳偉琪，飾演進擊的女職員，為咗討好上司陳豪，有埋香檳去陳豪間房，瞓埋上張枱，將香檳淋上身，嚟個濕身誘惑，叫男人點忍呀！