藝人執屋有驚喜！郭偉亮發現葉佩雯秘密

受新冠肺炎影響下，人人宅家中，除入廚、做運動、做直播打發時間後，執屋亦是個不錯的「消閒節目」，可以清除雜物做到美化家居外，其實在大掃除的過程，每每都會有意外驚喜。

音樂人郭偉亮大爆太太葉佩雯（Grace）秘密，指有次執屋時發現太太有私藏牙齒的喜好：「見到有個盒仔，打開個盒時，開頭有小小嚇親，因為擺咗好多牙仔喺度，問番佢原來佢儲起我哋以前兩隻狗仔啲乳齒。」他覺得太太愛儲牙尚算「碎料」，原來有單更爆的事，他續說：「有一單再Crazy啲就係，記得有次又執屋，搵到一件好耐冇着過嘅大褸，褸袋入面竟然有包快餐店嘅薯條，我估係有次去睇戲，買咗包薯條入去食，食到一半冇食，跟住袋入褸袋，返到屋企又唔記得咗，包薯條就咁擺咗喺褸入面起碼幾個月，嗰包薯條外觀唔係好大鑊㗎咋，但我覺得冇乜事嗰吓先恐怖。」

李思欣就發現老公范振鋒是「儲樽狂」：「初初同老公拍拖時，試過坐佢車，發現佢後座有好多水樽，之後上佢屋企幫佢執吓嘢，又發現雜物房有一堆水樽，嗰吓覺得好奇怪，驚佢有啲奇怪嘢嘅癖好，之後忍唔住問佢，先知佢原來係環保份子，喜歡回收廢物，只係佢有啲懶，當年又唔係咁多回收箱，所以咪儲埋一堆，再一次過交去回收站，呢個好習慣，依家都有做緊。」

林秀怡：「以前試過幫男朋友執車時，搵到有一個盒，打開發現入面裝住好多戲飛，我以為係佢自己鍾意儲戲飛，原來佢由同我開始拍拖睇嘅第一套戲，就Keep戲飛儲到依家，睇到當吓覺得好Sweet。」

江伊晴在執屋時，發現迷上盆栽的老公蕭唯展，網購了令她𢱑爆頭的「盆栽」，令她火滾說：「幫佢拆網購時都覺得古怪，點解有咁大塊葉嘅咕𠱸，問佢時仲問我點解要買，我話唔係我嘅，跟住大家都靜咗，我突然就靈機一觸，問佢係咪以為係一塊好特別嘅大葉所以買，佢就話應該係啦，我依家見到呢舊嘢都非常氣憤。」

歌手石詠莉就指識老公鄧健泓時，覺得他成熟又正經，但有次打開大櫃桶，發現他收藏了大量如啤牌、大富翁，層層叠，飛標甚至古老嘅鬥獸棋等小玩意，她說：「見到真係眼界大開，於是我問佢要嚟做乜，佢話原來識我之前，佢好鍾意叫朋友返屋企開派對，但佢啲派對唔係飲酒作樂嗰種，而係好似社區中心咁，玩遊戲鬥智鬥力。」

林盛斌則說：「好多年前一次搬屋見到本簿，應該係啲日記嚟，我揭開嚟睇，老婆暗戀咗個男仔，仲寫啲好情深嘅嘢，又有啲歌詞，寫埋自己嘅感受，好好文筆㗎，後來我冇再睇落去，費時一陣驚唔知睇到啲乜呀…，不過都好多年前嘅事，應該係佢中學時期或剛出嚟做嘢時候。」