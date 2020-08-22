黎瑞恩生蛇後首開Live　臉上仲有冇「蛇痕」？

歌手黎瑞恩早前因「生蛇」生到上眼而險些毀容，她終於出關，在「生蛇」後首次開live唱歌，更請得好友馬浚偉擔任神秘嘉賓，病愈後的小恩子他上淡妝上陣，依稀見到還有少許印，臉容大致與未「生蛇」前一樣，相信「蛇痕」可以完全消失。

她和馬浚偉本於9月公演舞台喜劇《男人40 CEO》，但受疫情影響，現舞台劇延期至明年6月，但兩人笑言今次齊做live當「預演」，唱完一首歌後，現場突然漆黑一片，馬浚偉就送上生日蛋糕，他表示：「慶祝你好番。」小恩子則說：「其實想同Fans慶祝生日。」馬浚偉還叮囑她要多休息和戒夜瞓。

小恩子又話有歌迷提她明天是譚詠麟生日，兩人就隔個個mon祝譚詠麟生日快樂，又唱譚詠麟的合唱歌《暫別》賀壽星公。

她又跟馬浚偉說：「好驚你怪我唔綵排舞台劇，我發咗個噩夢，你突然叫我預演，現場有200幾個我唔識嘅朋友觀眾，但我乜都唔記得晒，又冇人睬我，我又行錯台，當畀人推出台時，驚到『O』嘴就嚇醒咗。」而馬浚偉則說這是每個舞台劇演員必經歷，包括他自己和顧美華，他說：「證明你好在乎呢個舞台劇。」