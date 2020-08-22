義氣栢芝出手打救　張文慈輕裝北上險出事

新疫肺炎疫情連月來令不少藝人工作量驟降，部分人有感「坐食山崩」，故即使一來一回需隔離28天，都蠢蠢欲動北上「復工」。張文慈（Pinky）上月就曾到內地商演，疫情下「零經驗」的她只帶備口罩及消毒用品隨行，令好友張栢芝十分擔心，主動找自己的內地經理人公司，為Pinky網購3大箱用品寄往其下榻酒店，行徑窩心非常！

Pinky接獲栢芝的心意，即時感動到眼濕濕，連忙拍片多謝對方，並大讚栢芝有義氣：「其他嘢唔多講嘞，但栢芝好細心，上至床單、食品，下至洗面盆、清潔用品，甚至直播嘅打燈用具各色各樣都有，佢嘅準備令我起居飲食，以及日常需要都唔使擔心。」而近日另一好友鄭明明亦主動致電Pinky問候，並送上紅包祝福，令她大感疫情中有愛。

Pinky日內將再度北上，為「減低成本」繼續「單拖」不聘用助手。她坦言：「以前嘅我怕黑，從來未試過一個人離港工作，喺香港又有傭人姐姐照顧，所以疫情下我反而有所得着，起碼學識自己照顧自己，好似上次我獨自拖行李去截車過關，期間跌晒嘢落地好狼狽，自己收拾番囉，完全唔當係咩一回事嘞。」

目前工作收入只能當幫補生活支出，Pinky坦言入不敷支要「食老本」，但仍樂天面對：「我絕對唔係最慘嘅一個，而且深信只要捱過呢一關，就會有無限嘅可能，大家一齊加油啦。」談到手頭上的兩個物業，她表示：「依家嘅經濟環境，對我嚟講有樓都等於負資產，我同屋企人係用嚟自主嘅，坦白講最緊要一家人齊齊整整，我就好滿足嘞。」

髮型﹕Ethan Ng by hair

場地提供﹕Pier 1929@灣仔碼頭