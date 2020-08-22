遭陌生男子持鉸剪騷擾　葉佩雯嚇到鼻哥窿冇肉

藝人葉佩雯（Grace）日前與老公郭偉亮（Eric Kwok）駕車外出，期間Eric Kwok落車買水時，留在車上的Grace卻遭手持鉸剪陌生男子上前騷擾，敲車窗數次，令Grace即嚇得花容失色，直喊：「做乜嘢呀你？」幸好她當時即鎖上車門才沒有大礙。

她在社交網上載當時拍攝的片段，並留言憶述事件：「嚇死我！Eric只係落車買支水嘅時間！這位先生，不停敲我架車！不停話呢度係佢，叫我走！仲要貼近我車窗，口罩係拉低咗！一路望住菠蘿（狗狗）！我見到佢揸住把鉸剪，當時我真係好驚！他來回三次過嚟！仲放包檸檬茶喺我架車嘅側鏡度！大家如果經過開莊士敦道灣仔地鐵站出入口要小心！因為佢一直手持着鉸剪！」

事後Grace接受訪問仍猶有餘悸：「當時佢手持鉸剪，我同佢只係隔咗一塊玻璃，好驚唔識處理，亦諗唔到要報警，好彩Eric好快返咗上車，即刻叫佢開車走人，（會唔會驚咗唔敢再去？）咁又唔會驚到唔敢去灣仔，慶幸當時有鎖車門，以後都會警覺啲，Eric一落咗車就會鎖車門。」

而Eric Kwok接受訪問時表示：「我幫太太買支水，怱然佢打電話畀我，話好驚有人攞住把鉸剪不停敲車窗，我叫太太鎖車門再跑返去，返去嗰陣我諗如果佢再敲車，我會大聲喝佢，但好彩佢嗰時已經冇敲，不過太太真係好驚，好彩太太真係有Lock車門，同埋叫太太用手機拍低嗰個人，依家真係手機勁過支槍。」

他又笑說：「嗰個男人都有望返我呢邊，仲準備過我度，嗰時我都有啲驚，因為我太太Lock咗車門，咪叫太太快啲解Lock等我上返部車度。」他覺得可能街上的車位跟該男子好有感情，故不喜歡被人「佔用」，覺得太太最終也平安，且亦非大件事，所以他不打算報警備案。