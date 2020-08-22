床戰互搶被鋪！湯怡咀王浩信愈吻愈驚心

英皇藝人湯怡首次為無綫拍劇，於熱播中的《反黑路人甲》飾演老師的她，父親是黑社會頭目之一，她為父親頂替龍頭位置，王浩信的出現助她解決不少問題。講到劇中造型就如普通老師，斯斯文文、戴眼鏡，她說：「監製覺得我眼神好利，因為我唔笑比較Cool，副眼鏡令我個樣遲鈍少少。」她笑指浩信與她的問題一樣，不說話時樣子「很惡」，自爆第一日入劇組時很驚，見到對方也不敢正眼看，她說：「全部人我都唔識，自己企埋一邊好似小學生返學咁，好在張振朗主動走嚟同我傾偈，我第一次同王浩信拍時唔敢望佢，佢氣場好犀利，唔笑嗰陣好Cool！」

講到劇中她與浩信的床戲，播出時畫面只交代二人醒後狀況，但湯怡卻指拍得好激：「一Roll機浩信狂搶我啲被，我勁扯住張被，到Cut機時我同佢講：『其實我冇乜衫㗎咋！』佢勁唔好意思，而我就勁驚！』另一親熱點就喺中段時，佢Kiss完振朗就咀我，我間接咀埋張振朗，因為都咀咗一段時間，喺架車入面太侷促。始終拍呢啲戲都驚，唔想NG咁多，我叫佢主動啲，大家度咗幾次位，Action時未至於好瘋狂，但Feel到自己個心跳得好大聲，未試過Kiss一個人咁驚。（點解？）可能環境關係。（拍電影同陳家樂都錫過！）同家樂熟啲，冇咁尷尬。」

吊高27層腳軟爆喊

除了床戲，湯怡難忘拍攝一場於廿多樓高的吊高戲份，坦言嚇到爆喊，她憶述：「嗰時導演問我十幾樓得唔得，我覺得OK，可能畀咗個膽導演，佢替身都冇畀我，一上就27樓，惟有頂硬上，行到出去未拍已經腳軟，啲眼淚係咁標出嚟，好恐懼！（咁之後唔會再驚？）嘩！叫我再拍真係要諗諗，拍完畀阿媽鬧到死咗！」

湯怡 Credits:

Hair: Davy YU@AdmiXHairStyling

Outfit: iBLUES

場地: The Code