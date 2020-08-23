東方日報C2：胡曦文被誤診乳癌無辜捱刀

商界女強人胡曦文15歲拍廣告，開始備受注目。由細靚到大的她原來自小體弱多病，她受訪時公開一個秘密，早年經歷患癌恐慌，被兩位香港著名醫生「確診」9成9患乳癌，開刀做手術後，才發現沒有癌細胞組織！自此她鑽研飲食保健，發覺只要健康，人就會靚。

胡曦文（Christy）數年前重返社交圈，經營不少生意，離不開時尚扮靚範疇，包括腕錶、首飾、唇膏、時裝及牙膏等，當中她對健康產品特別上心，因自小是「藥煲」，知道健康無價，她說：「好多人都唔知點解我無端端做健康產品，其實有段古，因為我細個好多病痛，耳鼻喉有問題，由小一睇到小六，食好多藥都唔好，身體比較弱。早年睇醫生，話我有乳癌，好擔心！記得睇完醫生後，行落街不停喊，自己都唔知去邊，之後做手術啦，做完先發覺原來個瘤唔係Cancer，醫生都話唔知點解。我睇嗰兩個係香港權威嘅醫生，一個醫生話你係Cancer未必信，第二個醫生都話係，我冇辦法唔信。其實我嘅人生好多病痛，外表望落去好似幾健康、成日笑好開心。」

服止痛藥致胃潰瘍

Christy透露跟很多女士一樣，都有子宮生瘤問題，遇上女性生理期會痛，經常服止痛藥，結果吃出禍，弄至胃潰瘍。直至有次驗血發現自己有食物敏感，包括麥、豆類、雞蛋和奶，她說：「我細個食好多唔同維他命，又做Gym，以為好健康，但點解都咁多病呢？原來我由細到大每日飲6支奶，其實一直破壞緊自己嘅Immune System（免疫系統），終於明白點解成日好攰，呢幾年我唔易攰喇！」

多年來，她看了不少醫生博士論文及權威雜誌，明白需要「揀飲擇食」及配合運動，內外兼備才會有健康身體：「真係唔想令屋企人擔心，尤其係至親。我咁多病痛，點算好？好似我入醫院多過老人家。做嘢幾成功，如果冇健康都冇用，我只係表面事業上成功，其實好攰，個人冇力，到六、七十歲唔通要用拐杖？朋友成日話我皮膚又白又滑，點解毛孔冇變過，好似十幾歲咁，初頭我只係想食得健康啲，健康咗之後，連人都後生咗，原來青春秘訣就係咁簡單。」

少糖少澱粉質

她分享少糖、少澱粉質的飲食生活：「平日出街食飯，好多餸都落糖，正常吸收已經足夠，額外糖冇需要。我依家用減糖、減澱粉質方法，雖然都有食糖，因為我好鍾意食嘢，鍾意食水果，但水果好多果糖，依家我食無糖酵素都吸收到，1支就等如20斤提子，如果真係20斤提子點食？日日食20斤提子，我會變肥婆，哈哈！」她笑言試過買幾千元一樽Cream，又會打美白針：「其實原來唔使，依家基本清潔皮膚就得。」

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