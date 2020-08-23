生肖指數　是日吉星：兔

鼠：→ 工作上要面對新的局面，你是可應付自如的，快些放下早前的擔心吧！

牛：→ 工作表現出色，自信心隨之而增加，不過也要保持謙遜的心，切勿驕傲。

虎：↑ 感情生活頗為甜蜜，有固定拍拖對象者更不妨考慮向伴侶提出結婚。

兔：★ 感到生命的可愛，應是快樂人。今天送花給你和美食不可少，心情愉悅！

龍：↓ 是日沖煞，特多碰傷撞瘀的機會，如要進行戶外活動時，必須特別留神。

蛇：→ 斤斤計較的結果是陷自己於絕地，到你有困難時，休想有人會肯幫忙。

馬：↑ 學業運極佳，記憶力上升，請繼續努力，成功其實就在不遠的地方！

羊：→ 處理文件合約時一定要小心謹慎，以免招人話柄影響聲譽，並惹禍上身。

猴：→ 公司可能有異動，令人心浮動；不必擔心，這說不定會有助新的機會呢！

雞：↓ 可能進行體能高度消耗的工作，小心身體，下班時勿忘全身鬆弛休息。

狗：↓ 一開始就遇上瓶頸；你帶動夥伴的工作熱誠，充分合作可克服障礙。

豬：→ 戀情像霧又像花，猜不透對方的心意，宜找情場老手教你如何應付。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌