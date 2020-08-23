DC晒冷！新版《蝙蝠俠》首輯預告矚目登場

華納兄弟於美國時間昨日上午10時舉行首個名為《DC FanDome》的網上活動，將於24小時之內公布DC影視、漫畫以及電視遊戲的最新消息。而最矚目當然就係電影部分，電影公司率先公布多部DC重磅超級英雄電影的消息。其中包括兩部重頭作《蝙蝠俠》（The Batman）和新版《自殺特攻》（The Suicide Squad）的首個預告片！

飾演新一代「蝙蝠俠」的羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）以視像形式介紹影片，他即將於下月復拍該片，他表示自己是《蝙》的擁躉，好焦急快啲返回工作岡位拍攝。而預告片中除了有柏迪臣穿起蝙蝠俠戰衣以及新款蝙蝠車之外，亦有Paul Dano飾演的奸角「謎語人」、Zoe Kravitz飾演的「貓女郎」以及哥連法奴（Colin Farrell）飾演的「企鵝」造型首度曝光。

除了《蝙蝠俠》之外，亦有新版《自殺特攻》的首個拍攝花絮以及預告片，影片由漫威超英片《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）鬼才導演James Gunn執導，除了韋史密夫（Will Smith）以及Cara Delevingne等演員慘被飛之外，於舊版中飾演「小丑女」Harley Quinn的瑪歌羅比（Margot Robbie）都會在新版中回歸。此外，還有多個新角色包括動作男星John Cena的「Peacemaker」以及諧星Pete Davidson飾演的「Blackguard」等新加入。而James Gunn在活動上表示《自》是他執導以來拍得最開心的一部。

此外，由薩克薛達（Zack Snyder）操刀的新剪輯版《正義聯盟》（Justice League: The Snyder Cut）亦公開首個預告片。薩克更拍片宣布影片將於來年分4集在HBO Max上架。