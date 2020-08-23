日本最新心理測驗　挑飲品知人際關係

人與人之間的關係非常奇妙，看似簡單，但又暗藏玄機，一個小小的誤會也會引發大問題。想維持一段關係，除了雙方要努力維繫外，還要看個性和相處的舒適度。沒有天生的交際天才，只有後天的人際王者。想知道自己在人際關係中最大的問題嗎？不如試玩這條來自日本的心理測驗題，努力變身王者吧！

【問題】

天氣仍見炎熱，不少人都會忍不住飲一杯冰凍飲品，下面四款飲品中，你會選擇哪一款呢？

A.橙汁

B.珍珠奶茶

C.冰咖啡

D.雪糕梳打

【結果分析】

A.鋒芒過露 應保持謙虛

在團體之中，你經常處於中心位置，是眾人中的耀眼存在，也是別人依賴的對象，許多人有問題時，都會想到立即找你。對於年紀和輩份比你小的人來說，你可能是他們想要成為的目標；但對於同輩甚或前輩來說，就會顯得你有點自滿，建議適當的放低身段，或者會有意外的收鑊。

B.過於隨性 可收一收

你是一個爽朗直接的人，身邊有很多的朋友，開朗的性格的確受到很多人的喜愛；但有時候過於性急和粗線條，就會顯得不太穩重和細心，給人過於輕浮、不能交心和放心的感覺。有時候也會禍從口出，引起誤會和誤解，建議有時候也要表現出穩重的一面。

C.太過嚴肅 請多點笑容

在人際交往中，你往往過於拘謹，常常思前想後，顯得十分嚴肅。雖然相處久了，你會顯得放鬆一點，而認真的個性也讓人覺得可靠，但難以接近的感覺早已讓人卻步，建議在初相識時，可以多一點笑容，即使慢熱亦能讓人有親切的感覺。

D.持之以恒 忌三分鐘熱度

對很多的事情都有着好奇心的你，勇於嘗試和挑戰的心，令你有着積極的正能量，但亦因為好奇心太重，有時會欠缺耐性，不能持之以恒，令人覺得不可靠和變幻莫測。建議在多方面嘗試的同時，亦要堅持初心，找一條長遠的出路。