怕得罪人收口！楊秀惠力證冇收錢拍片：嘥氣

早前開始拍片分享經營網店心得嘅楊秀惠（Vivien），因為「賺一億」而引嚟唔少人關注，同時惹來爭議！之前佢再拍咗條片，直言收到唔少私訊，話佢「阻住人做生意」，得罪靠「賣Like」搵食嘅人，仲預告麻煩同爭議會更大！雖然佢都諗定會得罪更多人，但今次竟然收口，只分享覺得好用嘅網店平台：「因為經過上一次買Like事件之後，我就費事得罪更加多人！」

佢又多番強調冇收取有關平台錢，條片係冇任何業配及贊助：「我係冇收取任何人或者任何公司嘅利益去拍呢條片，我只係根據個人經驗！」咁點解又喺影片資訊欄放置咗條佢所推介平台嘅推廣連結（Affiliate Link）？佢就刻意喺片中講清楚同該平台嘅關係，直言佢係可以攞到介紹費，不過佢就公開數據證明自己冇收到咩佣金「It's all in the numbers」：「一共大概有800人撳過呢條Link，咁究竟我搵到幾多錢？係零嘅，係冇賺到錢！」因為佢話真係唔係太多人去開網店，就算有佢分嘅錢係好少：「我諗我自己本身嘅生意，一日嘅生意額，呢一條Affiliate Link可能一年都未必賺到，如果靠佢嚟搵錢，真係可以話係嘥氣！」