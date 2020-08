怕得罪人收口！楊秀惠力證冇收錢拍片：嘥氣

早前開始拍片分享經營網店心得嘅楊秀惠(Vivien),因為「賺一億」而引嚟唔少人關注,同時惹來爭議!之前佢再拍咗條片,直言收到唔少私訊,話佢「阻住人做生意」,得罪靠「賣Like」搵食嘅人,仲預告麻煩同爭議會更大!雖然佢都諗定會得罪更多人,但今次竟然收口,只分享覺得好用嘅網店平台:「因為經過上一次買Like事件之後,我就費事得罪更加多人!」

佢又多番強調冇收取有關平台錢,條片係冇任何業配及贊助:「我係冇收取任何人或者任何公司嘅利益去拍呢條片,我只係根據個人經驗!」咁點解又喺影片資訊欄放置咗條佢所推介平台嘅推廣連結(Affiliate Link)?佢就刻意喺片中講清楚同該平台嘅關係,直言佢係可以攞到介紹費,不過佢就公開數據證明自己冇收到咩佣金「It's all in the numbers」:「一共大概有800人撳過呢條Link,咁究竟我搵到幾多錢?係零嘅,係冇賺到錢!」因為佢話真係唔係太多人去開網店,就算有佢分嘅錢係好少:「我諗我自己本身嘅生意,一日嘅生意額,呢一條Affiliate Link可能一年都未必賺到,如果靠佢嚟搵錢,真係可以話係嘥氣!」