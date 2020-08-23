日照時計 回歸生活初形態

近年流行將太陽能轉化成熱能和電能，但大家記得嗎？太陽曾幾何時也是時間的依據啊！過往大家就是追住個太陽生活，日出而作，日入而息。雖然現在我們的生活與過往大大不同，但只要加點小道具，陽光也可以好使好用呢！

日本家品品牌Felissimo近日推出了一款日光照射時計，把時計放在陽光照射到的地方，朝北擺放則可透過陰影看到大概的時間。透明亞加力膠圓柱配黃銅底座十分的有質感，加上有3種不同斜度，適合不同地區使用。Type25（北緯20~30度）適用於沖繩、埃及、沙特阿拉伯、墨西哥等地；Type35（北緯30~40度）適用於日本（主島）、西班牙、意大利、中國（中部）等地；Type45（北緯40~50度）則適用於北海道、法國、烏克蘭、美國（北）等地。

時計直徑約3.5cm，全長約13.5cm~15cm，如果在顏色調暗的桌上使用，可以配上顏色鮮艷的地氈更方便觀看。想一嘗日觀時的讀時感覺嗎？只需4,400日圓 （連稅）（約HK$321）就可以體驗喇！