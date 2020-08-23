泰國女星Amelia販毒判終身監禁！疑潛逃杜拜

30歲泰國著名女星Amelia "Amy" Jacobs 與前男友於2017年9月19日因涉嫌吸毒及販毒被捕，其後男友因販毒被判入獄多年，而Amy經調查後被認為只吸毒沒有販毒，輕判3個月監禁，Amy之後短暫剃度出家，向社會表示懺悔。

不過，2018年10月，有民眾向警方舉報，揭發Amy涉毒案被調查時，有警員涉嫌包庇她洗脫販毒嫌疑。警方立即翻案重新調查，案件於本月20日判刑，Amy被判販毒罪名成立，重判終身監禁及罰款100萬泰銖（約24.6萬港元）。但考慮到她協助警方調查，獲減三份一刑期，判33年4個月有期徒刑，罰款66.7萬泰銖。不過，Amy在判刑當天未有到法庭，警方隨即通緝她，但據泰國犯罪受害者救助組織主席爆料，Amy去年8月22日已潛逃杜拜，之後未有返回泰國。

Amy曾是泰國著名女星，2006獲Miss Teen Thailand 冠軍，先後簽約7台和3台，演出過多部泰劇擔任女主角，但2017年因吸毒及涉嫌販毒被捕，涉藏70克冰毒及16粒搖頭丸、吸毒器具，形象盡毁演藝事業亦玩完。