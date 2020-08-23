【終年58歲】導演陳木勝鼻咽癌離世

導演陳木勝今早不幸因鼻咽癌離世，終年58歲。其太太及3子女悲傷之情仍未平復。陳木勝最後一部作品是執導由謝霆鋒主演的《怒火》。電影於去年底拍畢，但至今仍未上映。有指他拍攝該戲期間突然感身體不適，其後證實患上鼻咽癌末期，最近數月他在沙田威爾斯親王醫院留醫，之後轉到養和醫院治理，但最終仍難敵癌魔。

英皇電影方面表示：「啱啱收到呢個消息，但一切等佢屋企人公布。」至於《怒火》的後期據知經已完成。馮德倫同樣曾演出《特警新人類》，他得知對方離逝消息後感到愕然和傷感，在社交網上載與藝人謝霆鋒、吳彥祖、李璨琛與導演的合照，並表示：「聽到陳本勝導演去世的消息感到震驚。他不僅是支持香港電影的強大力量。他還是一位仁慈，道德高尚的紳士。我們會想念你。安息。」馮德倫太太舒淇亦有留言悼念。而曾演出過陳木勝監制的電影《五個小孩的校長》的藝人姜皓文，亦發文「再見導演」而曾與陳木勝合作的陳家樂亦感不捨，網上發文表示：「謝謝陳木勝導演。13年前給我第一次拍攝電影《保持通話》的機會，謝謝你當日的教導，銘記於心。Rest in peace。」

藝人江伊晴（前名：江若琳）剛出道時，接拍了陳木勝執導的《男兒本色》，她難忘陳導循循善誘：「佢好有耐性咁教我，對新人好好。好多年冇見，聽到消息我都好突然。」據悉劉青雲亦是報道見街後才得悉好友辭世，並透過經理人表示不欲多談。任達華得知消息大感錯愕，他說：「真定假呀？（已證實。）我同佢由無綫開始有合作，出嚟拍電影佢又係杜琪峯嘅徒弟，早前我先啱啱幫佢客串完一場戲…依家唔知講乜好，呢一刻我個腦係空白嘅，只可以講永遠懷念呢位朋友，佢係我一個好好嘅同伴。（知佢有病？）唔知，我哋間中有食飯嘅，但冇聽佢講過，我真係唔知講乜好嘞。」

自2000年開始與陳木勝合作無間的林小明，今日驚聞對方辭世大表遺憾。他接受東網訪問坦言：「我知佢有病，但大約有半個月冇聯絡過，佢嘅離世對電影圈嚟講係好大嘅損失，佢係一個咁好嘅導演。（之前有打算再搵佢拍戲？）有，話等佢同楊受成開完3部戲先，但依家已經講乜都冇用啦。（幫手搞後事？）幫到一定幫，會嘗試聯絡佢嘅家人。」

至於跟陳木勝出身的導演麥兆輝目前身在內地開工。他坦言：「當年係佢提拔我嘅，不過真係有段日子失去咗聯絡。我啱啱知道呢件事梗係覺得可惜啦，話晒佢係我半個師傅。（同佢相處最難忘係乜？）佢超級勤力，試過拍緊戲嘅時候，佢個女意外受傷，佢都冇即刻收工，要求完成所有戲份先。以我認識嘅佢係唔會食煙飲酒，亦冇夜生活，知道佢有呢個病都好意外。」

導演林超賢對「戰友」陳木勝的離開感到突然：「新藝城年代我哋喺同一部戲，負責導演及助製嘅角色，直至近年我哋都有幫英皇拍戲，都會喺楊生（楊受成）嘅聚會上碰面。之前我都有聽過楊生提起佢嘅病情，但知道佢唔係咁想人知情佢嘅情況囉，而今日收到消息，當然個心好唔舒服啦。」

1961年出生的陳木勝（Benny），1981年中學畢業後加入了麗的電視當文員和助理編導等工作，及至1982年他決定轉投為無綫效力，更當上杜琪峯的助理編導。他的電視作品有《雪山飛狐》、《倚天屠龍記》、《勝者為王》、《洪熙官》、《精武門》等為人熟悉的電視劇。電影方面，他曾執導《特警新人類》、《雙雄》、《新警察故事》、《三岔口》等，贏得票房和口碑，更憑電影《衝鋒隊怒火街頭》、《雙雄》、《新警察故事》、《保持通話》及《掃毒》，5度獲香港電影金像獎最佳導演獎提名。