漫遊陳庭欣閨房　自豪大晒愛雀蛋蛋

飼養鸚鵡多年的無綫「咪神」陳庭欣（Toby），首次公開愛雀洗白白情況，她更拍片分享她如何幫愛雀沖涼，片中見Toby不停為愛雀噴水，她稱：「呢個係好高享受、佢好鍾意浸浴、花洒沖涼都鍾意，佢覺得好舒服！」

至於她飼養愛雀的家居角落，她笑言是充滿了活潑和朝氣，因為住了她收養回來的三隻愛情鳥，有一個大籠住了「Ice-cream」（頭有紅色），而細籠就住了「丁丁」（綠色）和「將軍」（白色），她於片中更叫「將軍」出來與觀眾見面，但愛雀怕醜唔出！

Toby稱：「籠旁邊放咗溝好咗既糧，又有紙巾方便抹便便，仲有一盤鸚鵡蛋，係我嘅愛雀生嘅，另外見到個籠同塊板都爛咗，因為佢哋會咬爛！」

至於愛扮靚的她，亦將其首飾櫃曝光人前，見過百對耳環，又有眼鏡，各式其式，Toby自稱原來有收集耳環的習慣，所以這個首櫃是她訂造，分開兩層，將隆重和悠閒款式分開放，方便選擇佩戴：「呢個櫃係我儲耳環用，我由拍電視劇《兄弟》開始，因為短頭髮，就戴耳環，而另外一邊就放太陽眼鏡。」

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