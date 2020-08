【BNO移英】提前入境LOTR有何要求？英國入境注意

明年1月起英國將新設「Hong Kong BN(O)Visa」簽證(簡稱BNO簽證),可供持BNO港人及其近親申請,港人居英「5+1」入籍英國,再非遙不可及。有人急不及待動身,早在7月中就有兩港人持BNO入境英國並要求居留,卻被拒入境,最終要改為申請庇護才獲放行。英國隨即在7月22日宣布,新設Leave Outside The Rules(簡稱LOTR)安排,為想提早居英的BNO港人,給予酌情入境。

申請LOTR要求

不過申請LOTR亦有一定要求,包括入境時要提供以下證明:

- 香港居民身份證

- 具有BNO資格(可由入境人員翻查記錄確認)

- 申請人與同行近親之關係證明(例如結婚證書、出世紙等)

- 經濟能力證明

- 無犯罪紀錄

- 全面醫療保險

此外入境人員還可能詢問申請者的工作、在英國有沒有親朋等資料,申請者並要拍照及留指模記錄,整個過程約須2小時。

LOTR有工作讀書權利

如一切順利,BNO持有人及其近親,便可經LOTR提早(在BNO簽證生效前)入境英國,可獲批最多6個月居留期,期間可工作及讀書,但不能享用公共福利(包括英國國民保健署(NHS)醫療服務),待明年1月便可直接在地申請BNO簽證定居英國5年,中途不用返港。

入境英國常見問題

LOTR性質屬「酌情」入境,故無論你是否符合要求,英國仍保留拒絕申請者入境的權利,入境時更應注意以下幾點:

(一)錯把BDTC當BNO?

跟明年1月生效的BNO簽證一樣,申請LOTR毋須持BNO護照,只要具BNO資格即可,但最常疏忽,是申請者誤以為自己具有BNO資格,錯把自己以往曾擁有的BDTC(British Overseas Territories citizen,舊稱British Dependent Territories citizen)當作BNO,兩者雖然相似,但BDTC封面是寫「British Passport Hong Kong」而不是BNO封面的「United Kingdom Of Great Britian And Northern Ireland Passport」。BNO必須要曾申請(或父母BNO護照Included Child欄有填寫你名字)才具資格。

如仍不確定自己是否已擁有BNO資格,可自行電郵至英國護照署(DPA.Queries@hmpo.gov.uk)查詢,標題需註明「SAR(Subject access request)- British National (Overseas) passport」並提供你英文全名、出生日期、出生地點以及身份證 / 護照副本,約兩三天便可收到回覆。

(二)必須以家庭單位入境?

英國內政部於8月3日亦更新了條文,申明在BNO簽證生效前,如申請LOTR提前入境,BNO持有人與其近親,應以「家庭」單位一起入境英國,即全家移居(advise families to travel to the UK together)。換言之入境時,無論家人多少,具BNO資格成員必須「做膽」同行,舉例若全家只有爸爸具BNO資格,入境時爸爸就必需攜同其近親一起入境,而不能自己留港,先讓妻兒入境。

另要留意,在英國各類簽證中,一般都有在居留期間有不能離境多少天的限制,例如英國工作簽證就有規定,5年期間12個月內不得離境超過180天,否則不能申請永居;而明年1月開始的BNO新簽證,雖未公布有關要求,但相信必有類似限制,如一心只想送子女過英國居留讀書,自己留港賺錢的家長,恐怕很難如願。

(三)拒絕「太空人」BNO移民?

假如父母都具有BNO資格,那可否由父或母「單方」帶子女入境居留,另一方留港?現時英國內政部僅要求申請者在BNO新簽證生效前,應全家一起入境,讓沒BNO子女聯同家長一併申請,最終一併獲居英權;但如入境時父或母其中一方未能同行,相信必定要有合理解釋,解釋又是否接受,一切仍是未知數。不過英國更新規定的原意,相信是想避免大量「太空人」移民家庭出現,故此還是建議,移民英國盡可能一家行動,不竟為「移民」一家分離,最終可能得不償失。

