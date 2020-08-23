【BNO移英】提前入境LOTR有何要求？英國入境注意

明年1月英國將新設BNO簽證，用BNO移居英國再不是夢，但不少人會擔心出入境政策會隨時有變。（互聯網）

明年1月起英國將新設「Hong Kong BN（Ｏ）Visa」簽證（簡稱BNO簽證），可供持BNO港人及其近親申請，港人居英「5+1」入籍英國，再非遙不可及。有人急不及待動身，早在7月中就有兩港人持BNO入境英國並要求居留，卻被拒入境，最終要改為申請庇護才獲放行。英國隨即在7月22日宣布，新設Leave Outside The Rules（簡稱LOTR）安排，為想提早居英的BNO港人，給予酌情入境。

申請LOTR要求

不過申請LOTR亦有一定要求，包括入境時要提供以下證明：

- 香港居民身份證

- 具有BNO資格（可由入境人員翻查記錄確認）

- 申請人與同行近親之關係證明（例如結婚證書、出世紙等）

- 經濟能力證明

- 無犯罪紀錄

- 全面醫療保險

此外入境人員還可能詢問申請者的工作、在英國有沒有親朋等資料，申請者並要拍照及留指模記錄，整個過程約須2小時。

LOTR有工作讀書權利

如一切順利，BNO持有人及其近親，便可經LOTR提早（在BNO簽證生效前）入境英國，可獲批最多6個月居留期，期間可工作及讀書，但不能享用公共福利（包括英國國民保健署（NHS）醫療服務），待明年1月便可直接在地申請BNO簽證定居英國5年，中途不用返港。

入境英國常見問題

LOTR性質屬「酌情」入境，故無論你是否符合要求，英國仍保留拒絕申請者入境的權利，入境時更應注意以下幾點：

（一）錯把BDTC當BNO？

跟明年1月生效的BNO簽證一樣，申請LOTR毋須持BNO護照，只要具BNO資格即可，但最常疏忽，是申請者誤以為自己具有BNO資格，錯把自己以往曾擁有的BDTC（British Overseas Territories citizen，舊稱British Dependent Territories citizen）當作BNO，兩者雖然相似，但BDTC封面是寫「British Passport Hong Kong」而不是BNO封面的「United Kingdom Of Great Britian And Northern Ireland Passport」。BNO必須要曾申請（或父母BNO護照Included Child欄有填寫你名字）才具資格。

如仍不確定自己是否已擁有BNO資格，可自行電郵至英國護照署（DPA.Queries@hmpo.gov.uk）查詢，標題需註明「SAR（Subject access request）- British National （Overseas） passport」並提供你英文全名、出生日期、出生地點以及身份證 / 護照副本，約兩三天便可收到回覆。

（二）必須以家庭單位入境？

英國內政部於8月3日亦更新了條文，申明在BNＯ簽證生效前，如申請LOTR提前入境，BNO持有人與其近親，應以「家庭」單位一起入境英國，即全家移居（advise families to travel to the UK together）。換言之入境時，無論家人多少，具BNO資格成員必須「做膽」同行，舉例若全家只有爸爸具BNO資格，入境時爸爸就必需攜同其近親一起入境，而不能自己留港，先讓妻兒入境。

另要留意，在英國各類簽證中，一般都有在居留期間有不能離境多少天的限制，例如英國工作簽證就有規定，5年期間12個月內不得離境超過180天，否則不能申請永居；而明年1月開始的BNO新簽證，雖未公布有關要求，但相信必有類似限制，如一心只想送子女過英國居留讀書，自己留港賺錢的家長，恐怕很難如願。

（三）拒絕「太空人」BNO移民？

假如父母都具有BNO資格，那可否由父或母「單方」帶子女入境居留，另一方留港？現時英國內政部僅要求申請者在BNO新簽證生效前，應全家一起入境，讓沒BNO子女聯同家長一併申請，最終一併獲居英權；但如入境時父或母其中一方未能同行，相信必定要有合理解釋，解釋又是否接受，一切仍是未知數。不過英國更新規定的原意，相信是想避免大量「太空人」移民家庭出現，故此還是建議，移民英國盡可能一家行動，不竟為「移民」一家分離，最終可能得不償失。

香港BNO簽證政策聲明